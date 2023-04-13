Привлекательные сферы и проекты

Казахстан принял участие в форуме KOPIST 2023 (Корейская партнерская инициатива по устойчивому туризму), прошедшем в Южной Корее. Мероприятие было организовано Министерством культуры, спорта и туризма и Корейской туристской организацией. Помимо Казахстана, гостями форума стали представители Индонезии, Вьетнама, Парагвая, Лаоса и других стран.

Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков в ходе панельных обсуждений рассказал об основных изменениях в структуре туристского рынка и о предпочтениях отдыхающих. Особый интерес гостей мероприятия вызвали принятые в Казахстане меры господдерж­ки предпринимателей в сфере туризма и информационная система eQonaq.

– Внимание привлекли введенные нами совсем недавно меры государственной поддерж­ки, включающие в себя субсидирование затрат туроператоров и возмещение бизнесу части расходов на покупку техники и строительство туристской инфраструктуры, – сказал Дастан­ Рыспеков.

Сегодня в Казахстане действуют семь мер господдерж­ки предпринимателей в сфере туризма. К ним относятся субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста, субсидирование стоимости авиабилетов по Казахстану для детей, возмещение предпринимателям части затрат на покупку горнолыжного оборудования, транспортных средств (25%), строительство объектов придорожного сервиса, строительство и реконструкцию туристских объектов (10%), а также субсидии на содержание санитарно-гигиенических узлов (83 300 тенге в месяц).

Что касается eQonaq, то это информационная система, запущенная в 2020 году для учета и анализа туристского потока и миграционного контроля.

Стоит отметить также, что, согласно данным Министерства культуры и спорта, в 2022 году Мангистаускую область посетили более 41 тыс. иностранных туристов, и это направление стало самым популярным в нашей стране. В среднем на побережье Кас­пийского моря гости из других стран находились от 7 до 12 дней.

Также в тройку лидеров по длительности визитов вошли Астана и Алматы. В прошлом году в столице побывали более 238 тыс. иностранных туристов, а крупнейший город Казахстана посетили более 417 тыс. зарубежных гостей.

– У Мангистауской облас­ти очень большой потенциал, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью его реализовать, – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев. – Идет подготовка и обучение специалистов, строительство туристской инфраструктуры, ведутся переговоры по новым прямым авиарейсам. Спрос среди иностранцев большой, и мы хотим его удовлетворить.