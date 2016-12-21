Привокзальная площадь столицы должна "работать как часы" – аким Астаны

Общество
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Ботагоз Балтабаева
Фото из открытых источников
С начала 2017 года парковочная зона железнодорожного вокзала Астаны от КТЖ перейдет в ведение столичного акимата. В связи с этим, а также после участившихся жалоб от горожан и гостей столицы на качество услуг и беспорядок на привокзальной площади, аким Астаны Асет Исекешев провел выездное совещание на железнодорожном вокзале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Накануне вечером глава столицы посетил объект и лично убедился, что жалобы населения требуют безотлагательного решения.

"С середины января привокзальная площадь столицы должна "работать как часы". Сергею Хорошуну (первый замакима города – прим.ред.) поручаю создать рабочую группу, в состав которой должны войти представители Комитета транспортного контроля, Комитета государственных доходов, Местной полицейской службы столичного ДВД, и навести порядок на этой территории", – сказал Исекешев.

Градоначальник рассказал, что с февраля 2017 года на железнодорожном вокзале начнется полная перестройка внутри здания с учетом жалоб населения. В помещении установят мягкие сиденья, откроются детские зоны, супермаркет, цивилизованные кассы продажи билетов, кроме того, будет усилена безопасность на объекте. Работы должны завершиться до 1 апреля следующего года.

С 10 января на привокзальной площади заработает платный паркинг, который избавит от хаотичной загруженности парковочных мест. Паркингом будут пользоваться только аккредитованные такси, прошедшие обучение и зарегистрированные в налоговых органах. Все это, по словам Асета Исекешева, будет направлено на безопасность и комфорт пассажиров.

Аким отметил важность эффективной деятельности вокзала и привокзальной площади, поскольку здесь формируется первое впечатление гостей столицы об Астане. По его словам, ежедневно вокзал посещают до 40 тысяч человек (с учетом пассажиров и провожающих людей). И, несмотря на ввод в эксплуатацию нового железнодорожного вокзала, старый также должен соответствовать всем международным стандартам, в том числе и по комфортности.

Глава города поручил первому заместителю Сергею Хорошуну в месячный срок навести порядок и наладить качественный сервис, устранить хаотичную парковку транспорта. Вместе с тем особое внимание уделено организации системы службы лицензированных такси, соответствующих всем требованиям безопасности и современным технологиям (система GPS и POS-терминалы). Также были рассмотрены вопросы по оснащению удобных переходов для пешеходов всех категорий населения, в том числе инвалидов и пассажиров с колясками. Органам полиции поручено обеспечить охрану общественной безопасности.

В заключение Асет Исекешев подчеркнул определенную "криминогенную репутацию" данной территории и поручил соответствующим структурным подразделениям приложить максимальные усилия для устранения имеющихся недостатков.

С начала года на железнодорожном вокзале Астаны было проведено 319 локально-рейдовых и 7 оперативно-профилактических мероприятий, в ходе которых к административной ответственности были привлечены около 7 тысяч правонарушителей, из них 330 – лица, занимающиеся проституцией и попрошайничеством.

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