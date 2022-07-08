Фото: pixabay.com
Происшествия
Привязал ребенка за шею к дереву мужчина в СКО

28 июня в селе Байтерек Северо-Казахстанской области произошел инцидент с участием взрослого мужчины и ученика второго класса. По словам местных жителей, человек с психическими отклонениями привязал несовершеннолетнего к дереву, закинув ему на шею веревку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 7152.kz.

О случившемся обеспокоенные жители села Байтерек района Магжана Жумабаева рассказывали в социальных сетях, пытаясь привлечь внимание к ситуации.

Мать семерых детей Наталья Абдалова поделилась подробностями происшествия.

«Я сегодня разговаривала с бабушкой этого мальчика, он учиться во втором классе, и ситуация такая: мальчик вышел погулять, ждал своих сверстниц, чтобы поиграться. Сидел между домами в кустах и ждал, сзади проходит этот мужчина. Мальчик посмотрел, обернулся и сел обратно в кусты. Мужчина натянул веревку ему на шею и по разговорам, так что только палец пролазил под веревку у мальчика. Привязал к дереву за шею и сказал: «Сиди здесь, я скоро приду». Дети там постоянно игрались и получается, что там битые стекла. Мальчик взял битое стекло разрезал веревку на шее, забежал домой и сказал дедушке. Вызвали полицию», – рассказала Наталья Абдалова.

Со слов Натальи, жители села сильно обеспокоены поведением односельчанина. Женщина отметила, что с момента ее переезда в 2003 году в аул Байтерек инциденты с участием этого мужчины происходят периодически, обрываясь лишь на момент пребывания его в центре психологического здоровья.

«Мы всегда провожаем детей в школу, у меня семеро детей, я всегда их провожаю и встречаю. Живем на расстоянии одного квартала от школы. Сейчас своих детей вообще не выпускаю, зная, что он находится в психиатрической больнице, но ведь неизвестно, сколько он там будет находиться и когда его выпустят», – обеспокоена сельчанка.

Из комментария Департамента полиции Северо-Казахстанской области стало известно, что мужчину изолировали от общества и поместили в центр психического здоровья.

«28 июня в отдел полиции района Магжана Жумабаева поступило сообщение от жительницы села. Как рассказала женщина, местный житель привязал ее девятилетнего внука веревкой к дереву и ушел в неизвестном направлении. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя села, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время житель села Байтерек помещен в Центр психического здоровья», – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

 

Популярное

Все
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
«Черные лебеди» КТК
Сложный статус Каракалпакстана
Журналист должен быть готов ко всему
Важно для Казахстана и тюркского мира
Трагедия на Тенгизе
Да будет свет!
Папа, заплати алименты…
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Было как в космосе – кругом одни «звезды»
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
Сильнейшие среди любителей
Свести к минимуму
Тренд на дальнейший рост
Открытость и прозрачность
Отрар в эстафете достижений
Спорт объединяет
Депутатские встречи
Председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю хаджи Таганулы
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Образцовая сноха, жена и мама
Закон Республики Казахстан
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
В центре внимания – семья и дети
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане

Читайте также

Происшествия
"Выйдет и начнет кромсать людей": соседи невменяемого убийц…
Происшествия
Трагедия на Тенгизе
Происшествия
С подобной трагедией сталкиваемся впервые – "Senimdi Kuryly…
Происшествия
Мальчик попал под колеса поезда в Атырауской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]