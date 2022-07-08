Привязал ребенка за шею к дереву мужчина в СКО

28 июня в селе Байтерек Северо-Казахстанской области произошел инцидент с участием взрослого мужчины и ученика второго класса. По словам местных жителей, человек с психическими отклонениями привязал несовершеннолетнего к дереву, закинув ему на шею веревку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 7152.kz.

О случившемся обеспокоенные жители села Байтерек района Магжана Жумабаева рассказывали в социальных сетях, пытаясь привлечь внимание к ситуации.

Мать семерых детей Наталья Абдалова поделилась подробностями происшествия.

«Я сегодня разговаривала с бабушкой этого мальчика, он учиться во втором классе, и ситуация такая: мальчик вышел погулять, ждал своих сверстниц, чтобы поиграться. Сидел между домами в кустах и ждал, сзади проходит этот мужчина. Мальчик посмотрел, обернулся и сел обратно в кусты. Мужчина натянул веревку ему на шею и по разговорам, так что только палец пролазил под веревку у мальчика. Привязал к дереву за шею и сказал: «Сиди здесь, я скоро приду». Дети там постоянно игрались и получается, что там битые стекла. Мальчик взял битое стекло разрезал веревку на шее, забежал домой и сказал дедушке. Вызвали полицию», – рассказала Наталья Абдалова.

Со слов Натальи, жители села сильно обеспокоены поведением односельчанина. Женщина отметила, что с момента ее переезда в 2003 году в аул Байтерек инциденты с участием этого мужчины происходят периодически, обрываясь лишь на момент пребывания его в центре психологического здоровья.

«Мы всегда провожаем детей в школу, у меня семеро детей, я всегда их провожаю и встречаю. Живем на расстоянии одного квартала от школы. Сейчас своих детей вообще не выпускаю, зная, что он находится в психиатрической больнице, но ведь неизвестно, сколько он там будет находиться и когда его выпустят», – обеспокоена сельчанка.

Из комментария Департамента полиции Северо-Казахстанской области стало известно, что мужчину изолировали от общества и поместили в центр психического здоровья.

«28 июня в отдел полиции района Магжана Жумабаева поступило сообщение от жительницы села. Как рассказала женщина, местный житель привязал ее девятилетнего внука веревкой к дереву и ушел в неизвестном направлении. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя села, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время житель села Байтерек помещен в Центр психического здоровья», – сообщили в пресс-службе ДП СКО.