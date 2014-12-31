Приятно быть окруженным заботой

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Подарок от Главы государства растрогал пожилого человека. Илларион Яковлевич попросил акима района передать Нурсултану Абишевичу огромную благодарность.

– У нашего Президента множество дел как на меж­дународной арене, так и в Казахстане. Но в их массе он нашел время и посчитал важным и нужным поздравить с Новым годом ветеранов войны. Как мне сказали, такие поздравления получат тысячи человек, воевавших с фашизмом и японскими милитаристами по всей республике. Для нас, стариков, такое внимание Главы государства очень ценно и памятно. Спасибо Нурсултану Абишевичу за это. А еще за то, что мы, казахстанцы, живем в мире и согласии, множим свои успехи и ни с кем не воюем. Очень хорошо, когда над головой мирное небо.

Илларион Сушков 20 октября 1944 года был призван в ряды Советской армии. Служил на Тихоокеанском флоте, в береговой охране. В 1945 году принимал участие в войне с Японией. Имеет медали «За боевые заслуги», «За Победу над Японией».

– Мне аккурат исполнилось 17 лет, – вспоминает ветеран. – Мы месяцами в полной боевой готовности «сидели на пушке», ожидая атак врага. Но стрелять по нему из нашей 110-миллиметровой пушки мне не пришлось. К счастью, ранений тоже не было, а вот отец вернулся с войны инвалидом.

…12 лет отслужил в рядах Вооруженных сил Илларион Сушков. Потом он работал председателем сельского совета в Щербактинском районе Павлодарской области, комендантом, оператором кролиководческого комплекса в селе Мичурино Павлодарского района.

Так сложилась жизнь, что сейчас 87-летний ветеран Великой Отечественной войны живет один. В его дом несколько лет назад за счет государства проведены канализация и водоснабжение, а водонагреватели позволяют круглосуточно пользоваться горячей водой. Во дворе построена баня, зимой к его услугам душевая кабина. Первой помощницей Иллариона Яковлевича является социальный работник Тамара Фишер, которая помогает вести хозяйство ему уже пятый год. Не оставляют без внимания Иллариона Яковлевича мичуринские школьники: зимой чистят снег во дворе, летом помогают с огородом, приглашают на культурные мероприятия. Частый гость в его доме аким района Нурлан Ауталипов. Накануне Нового года он по традиции навестил почетного гражданина района Иллариона Сушкова, чтобы лично услышать от него просьбы и пожелания, пожурил за то, что тот сам топит печь, ведь в доме установлено электроотопление, а потребленные киловатты электроэнергии, равно как и другие коммунальные услуги, оплачивает бюджет района. На что ветеран отвечает, что с пе
чью, где разгорается пламя, как-то уютнее, да и небольшая физическая работа в радость и нужна для здоровья.

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