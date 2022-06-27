Свежий выпуск
Приятное с полезным
Михаил Тё, Жамбылская область

С начала лета в регионе по традиции распахнули двери загородные и пришкольные лагеря, где большое внимание уделяется общему развитию детей.

По словам руководителя отдела областного управления образования Гульзиры Дарибаевой, важно, чтобы учащиеся не только отдыхали от уроков, но и развивались, причем как умственно, так и физически. И это нужно делать в непринужденной обстановке, в легкой игровой форме. Хорошим подспорьем становятся спортивные соревнования, спартакиады, эстафеты, разнообразные интеллектуальные конкурсы и викторины.

– Необходимо, чтобы дети не только получили новые знания и умения, но и закалялись, научились работать в команде, развивали лидерские качества, на что и делается акцент в летних лагерях при составлении их программы, – сказала Гульзира Дарибаева.

К примеру, в пришкольном лагере таразской гимназии № 41 для учащихся среднего звена педагоги вспомнили подзабытые игры «Зарница», «Клад пиратов», «Зеленая пятка», которые направлены на выполнение логических заданий, сплочение коллектива и развитие физичес­кой подготовки.

Не остается в стороне и культурное воспитание. Дети посещают городские парки, театры, выставки, кинотеатры. Особое внимание учителя уделяют истории родного края, с которой знакомят детей через экспонаты местных музеев, экскурсии к памятникам археологии. В оставшееся время ребята играют в командные спортивные игры – волейбол, футбол и баскетбол.

В пришкольном лагере гимназии № 40 областного центра среди учащихся младшего звена организовали конкурс рисунков на асфальте, тренинг по поведению в общественных местах, который весьма актуален, ведь ребята часто совершают экскурсии по городу. Также для них устроили «Веселые старты» и квест «В гости к сказке с Колобком», посвященный фольклору народов мира. Для всех учащихся прошли занятия по Правилам дорожного движения, танцевальный марафон, конкурс на знание английского языка, ребята посетили передвижной планетарий, участвовали в литературно-познавательной викторине «В мире профессий».

Дети показали себя большими знатоками как современной, так и ретромузыки, блеснули знания­ми в инструментоведении во время викторины «Угадай мелодию», проведенной учителем музыки гимназии № 40 Андреем Фирсовым. Мероприятие завершилось хоровым исполнением известных песен.

По мнению педагога, летний лагерь – это не только социальная защита и организация досуга детей, но и своеобразный полигон для их творческого и культурного развития, обогащения духовного мира, расширения кругозора. Занятия в лагере помогают ребенку лучше адаптироваться в обществе.

В целом 390 пришкольных лагерей области посещают 31 940 детей. Также действуют 402 пришкольные профильные площадки, где проводят время 68,5 тыс. детей. Кроме того, в летний период продолжают действовать 57 учреждений дополнительного образования, где организованы занятия по специальным программам и профильным направлениям. В них занимаются 41,5 тыс. учащихся.

С 6 июня поэтапно начали работать и загородные летние лагеря. По данным областного управления образования, благодаря их деятельности на данный момент оздоровлением и отдыхом охвачено около 1 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей.

– В летний период из 11 имеющихся лагерей в регионе будут работать 10, которые примут 7 683 школьника из многодетных и малоимущих семей, в том числе 68 воспитанников центра для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, – отметила Гульзира Дарибаева.

Всего за лето в пришкольных профильных площадках (спортивных, художественных, языковых и других) будут заняты более 110 тыс. детей. Более 60 тыс. изъя­вили желание отдохнуть вместе с родителями. А свыше 39 тыс. городских ребят намерены поехать к родственникам в села.

По информации областного управления образования, планируется охватить оздоровлением и занятостью 100% учащихся региона. В этом году на организацию досуга детей из местного бюджета выделено более 400 млн тенге.

Популярное

Все
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения
Казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно выиграл четвертый бой в UFC
Найдено тело пропавшего на озере Шалкар мальчика
Четыре человека утонули в Капшагайском водохранилище
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"

Читайте также

Свежий выпуск
Тренд на хозяйственность
Свежий выпуск
Медиаизмерения в новой реальности
Свежий выпуск
Высшие ценности государства
Свежий выпуск
Выявлять и предупреждать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]