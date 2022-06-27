Приятное с полезным

С начала лета в регионе по традиции распахнули двери загородные и пришкольные лагеря, где большое внимание уделяется общему развитию детей.

По словам руководителя отдела областного управления образования Гульзиры Дарибаевой, важно, чтобы учащиеся не только отдыхали от уроков, но и развивались, причем как умственно, так и физически. И это нужно делать в непринужденной обстановке, в легкой игровой форме. Хорошим подспорьем становятся спортивные соревнования, спартакиады, эстафеты, разнообразные интеллектуальные конкурсы и викторины.

– Необходимо, чтобы дети не только получили новые знания и умения, но и закалялись, научились работать в команде, развивали лидерские качества, на что и делается акцент в летних лагерях при составлении их программы, – сказала Гульзира Дарибаева.

К примеру, в пришкольном лагере таразской гимназии № 41 для учащихся среднего звена педагоги вспомнили подзабытые игры «Зарница», «Клад пиратов», «Зеленая пятка», которые направлены на выполнение логических заданий, сплочение коллектива и развитие физичес­кой подготовки.

Не остается в стороне и культурное воспитание. Дети посещают городские парки, театры, выставки, кинотеатры. Особое внимание учителя уделяют истории родного края, с которой знакомят детей через экспонаты местных музеев, экскурсии к памятникам археологии. В оставшееся время ребята играют в командные спортивные игры – волейбол, футбол и баскетбол.

В пришкольном лагере гимназии № 40 областного центра среди учащихся младшего звена организовали конкурс рисунков на асфальте, тренинг по поведению в общественных местах, который весьма актуален, ведь ребята часто совершают экскурсии по городу. Также для них устроили «Веселые старты» и квест «В гости к сказке с Колобком», посвященный фольклору народов мира. Для всех учащихся прошли занятия по Правилам дорожного движения, танцевальный марафон, конкурс на знание английского языка, ребята посетили передвижной планетарий, участвовали в литературно-познавательной викторине «В мире профессий».

Дети показали себя большими знатоками как современной, так и ретромузыки, блеснули знания­ми в инструментоведении во время викторины «Угадай мелодию», проведенной учителем музыки гимназии № 40 Андреем Фирсовым. Мероприятие завершилось хоровым исполнением известных песен.

По мнению педагога, летний лагерь – это не только социальная защита и организация досуга детей, но и своеобразный полигон для их творческого и культурного развития, обогащения духовного мира, расширения кругозора. Занятия в лагере помогают ребенку лучше адаптироваться в обществе.

В целом 390 пришкольных лагерей области посещают 31 940 детей. Также действуют 402 пришкольные профильные площадки, где проводят время 68,5 тыс. детей. Кроме того, в летний период продолжают действовать 57 учреждений дополнительного образования, где организованы занятия по специальным программам и профильным направлениям. В них занимаются 41,5 тыс. учащихся.

С 6 июня поэтапно начали работать и загородные летние лагеря. По данным областного управления образования, благодаря их деятельности на данный момент оздоровлением и отдыхом охвачено около 1 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей.

– В летний период из 11 имеющихся лагерей в регионе будут работать 10, которые примут 7 683 школьника из многодетных и малоимущих семей, в том числе 68 воспитанников центра для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, – отметила Гульзира Дарибаева.

Всего за лето в пришкольных профильных площадках (спортивных, художественных, языковых и других) будут заняты более 110 тыс. детей. Более 60 тыс. изъя­вили желание отдохнуть вместе с родителями. А свыше 39 тыс. городских ребят намерены поехать к родственникам в села.

По информации областного управления образования, планируется охватить оздоровлением и занятостью 100% учащихся региона. В этом году на организацию досуга детей из местного бюджета выделено более 400 млн тенге.