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​Приятного полета!
Асет КАЛЫМОВ

Авиакомпания Qazaq Air расширяет сеть региональных воздушных перевозок. На днях в талдыкорганском аэропорту приземлился самолет Bombardier Q400, выполняющий рейс Астана – Талдыкорган – Алматы. По такому случаю представители местных властей и общественности устроили торжественную церемонию, с хлебом-солью встретив первых пассажиров нового авиамаршрута – известных ветеранов и почетных деятелей Жетысу. Отныне комфортабельный лайнер вместимостью 78 человек будет трижды в неделю совершать полеты из Алматы в столицу и обратно с промежуточной посадкой в административном центре Алматинской области.

Поздравив земляков со знаменательным событием, глава региона Амандык Баталов отметил, что по поручению Президента Нурсултана Назарбаева произведен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, перрона и привокзальной площади порта, введен в эксплуатацию новый аэронавигационный комплекс. На эти цели из республиканского бюджета было выделено свыше 11 млрд тенге.

Реконструкция воздушной гавани подходит к завершению, совсем скоро здесь появятся современные инфраструктурные объекты, предназначенные для обслуживания самолетов. Тем самым началось выполнение плана по изменению статуса аэропорта с междугороднего на международный. В долгосрочной перспективе из Талдыкоргана можно будет летать в Кыргызстан, Россию, Китай и другие государства.

Прилетевший первым рейсом исполнительный директор компании Qazaq Air Блэр Поллок горячо поблагодарил талдыкорганцев за радушный прием. По его словам, это уже 12-й по счету маршрут, запущенный новым авиаперевозчиком за последние два месяца в Казахстане. Турбовинтовой лайнер Q400 канадской компании Bombardier отличается комфортабельностью, удобством и скоростью. В случае необходимости компания имеет возможность увеличить частоту перевозок.

Напомним, что ранее воздушные сообщения из Талдыкоргана обслуживал устаревший ЯК-40. Открытие новой авиа­линии позволит сократить время полета, а также увеличить поток туристов в курортные зоны Жетысу. Уже начались подготовительные работы по строительству аэропорта в райцентре Алакольского района – Ушарале. Со временем будет запущен авиарейс, который обеспечит комфортную доставку любителей пляжного отдыха на Алаколь. К слову, на побережье озера инвесторы возводят гостиничный комплекс, отвечающий международным стандартам.

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