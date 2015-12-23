​Приятные хлопоты

В частности, 45 семей из сел Жана жол, Оразак и Акмол, пострадавших от небывалого весеннего паводка, получили ключи от новых квартир. Специально для них был построен дом в ауле Акмол. На церемонии вручения ключей новоселы сердечно поблагодарили государство и местные органы власти за помощь в обретении нового благоустроенного жилья. От их имени выступила жительница села Жана жол Паруза Ашимова.

В аульном округе Косшы был также сдан «под ключ» 45-квартирный дом для пострадавших от паводка. Здесь счастливыми новоселами стали жители сел Аганас и Кызылжар. На церемонии вручения ключей со словами благодарности выступил житель Аганаса, уважаемый аксакал Ерден Абаев.

Также для пострадавших сельчан района были построены сто двухквартирных в домов селе Оразак.