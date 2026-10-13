Приятный сюрприз для полсотни семей

Перед началом концерта у входа в зал работала фотобудка. Гости фотографировались на память – с детьми, родителями, родственниками. Никто не подозревал, что эти снимки станут частью задуманного организаторами сюрприза.

Праздничную программу открыла Роза Рымбаева. После первых музыкальных номеров ведущие объявили, что на больших экранах сейчас появятся фотографии зрителей, сделанные перед концертом. Тех, кто узнает себя, пригласили подняться на сцену для общего снимка со звездами казахстанской эстрады.

Один за другим из зала выходили люди, среди которых были многодетные родители, люди с инвалидностью, опекуны. Вскоре на сцене собрались представители пятидесяти семей вместе со своими близкими.

К ним присоединились основательница фонда Гульмира Муханкызы и его соучредитель актер Мадияр Серикбаев. После приветственных слов они неожиданно предложили подарить квартиру кому-нибудь из стоявших на сцене. Сначала речь шла об одной квартире, затем о двух, трех… К необычному счету подключился и зрительный зал. Люди выкрикивали свои предложения, поддерживая каждую новую цифру аплодисментами. Наконец организаторы объявили: жилье получат все пятьдесят семей, находящихся на сцене!

Зал взорвался аплодисментами. Люди обнимали и целовали своих детей, прижимали к себе родных. Не скрывали слез ни женщины, ни мужчины. Плакал буквально весь зрительный зал, разделяя радость счастливчиков. На больших экранах крупным планом показывали лица обладателей нового жилья, многие из которых еще не могли поверить в происходящее.

В какой-то момент один из мужчин, которому было трудно говорить, взял микрофон, пытаясь выразить переполнявшие его чувства. На помощь пришла стоявшая рядом мама. Оказалось, женщина специально приехала из Кызылорды по приглашению сына, позвавшего ее на концерт. И здесь их ждал такой сюрприз!

– Он так радуется! Мы думали, что просто пришли на концерт, а тут такое счастье. Қазақ еліне, қазақ жұртына көп-көп рахмет! – со слезами благодарила она казахстанцев.

Всем пятидесяти семьям вручили сертификаты с надписью «Елордадан 50 баспана».

Среди получателей оказалась и Мерует Даныбаева. После церемонии женщина призналась, что до последнего момента не догадывалась о готовящемся подарке.

– Нам ничего не сказали. Просто пригласили на концерт. Несколько раз звонили, напоминали, во сколько нужно прийти. Мы и пришли. Даже представить не могли, что получим жилье! – рассказала она.

Мерует воспитывает семерых детей. Трое родных, еще четверо – дети ее покойной сестры, которых четыре года назад взяла под опеку. Среди них есть ребята с инвалидностью. По профессии женщина швея, но последние годы не работает, посвятив себя заботе о своих чадах.

О фонде «Харекет» она узнала из Instagram. Следила за его деятельностью, читала истории семей, получивших жилье. В прошлом году решилась обратиться за помощью сама. Позднее к ней приехали сотрудники фонда, познакомились с семьей и условиями ее жизни.

– Когда раньше слышала, что кому-то дарят квартиру или дом, сама плакала от радости за этих людей. Но никогда не думала, что однажды такое счастье придет и в нашу семью. Огромное спасибо всем, кто помогает таким, как мы! – поделилась Мерует.

Как рассказала корреспонденту «Казахстанской правды» основательница фонда Гульмира Муханкызы, история «Харекет» началась в 2017 году с идеи собирать по тысяче тенге на приобретение жилья нуждающимся.

– Тогда я активно вела Facebook, у меня было около пяти тысяч подписчиков. Подумала: если каждый работающий человек выделит хотя бы тысячу тенге, общими усилиями можно собрать деньги на дом для одной семьи. Но долго не решалась написать об этом. Боялась, вдруг люди не поддержат, осудят. Целую неделю ходила с этой мыслью. А потом сказала себе: если идея не выходит из головы, значит, нужно начинать, – вспоминает она.

Так появилась благотворительная инициатива «Дом за 1 000 тенге». За девять лет при содействии фонда жилье получили около 1 800 семей. Были реализованы проекты «30 домов за 30 дней», «60 домов за 60 дней», «100 домов за 100 дней» и «200 домов за 200 дней». Помощь оказывается многодетным и неполным семьям, людям с инвалидностью и другим гражданам, оказавшимся в трудных жизненных обстоя­тельствах.

В концертной программе также приняли участие Лукпан Жолдасов, Газизхан Шекербеков, Turar и другие известные исполнители. Завершило благотворительный вечер выступление Макпал Жунусовой.