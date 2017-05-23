​Прийти к гармонии на рынке

Марат Кусаинов подробно остановился на правоприменительной прак­тике комиссии. В частности, разработаны и приведены в соответствие с Договором о ЕАЭС нормативные акты, регулирующие процедуры выявления и пресечения нарушений общих правил конкуренции на транс­граничных рынках и выявления моно­польных цен, а также правила, по которым рассчитывается штраф для нарушителя. Отработаны механизмы взаимодейст­вия комиссии и органов по защите конкуренции государств-членов при выявлении нарушений общих правил конкуренции.

– Задача ЕЭК – не только поиск нарушений, но и их профилактика, восстановление положения, которое бы существовало на рынке, если бы он функционировал в состоянии конкуренции, – подчеркнул Марат Кусаинов. – Пример такой работы на глобальных рынках – удалось добиться снижения цен услуг операторов мобильной связи в роуминге в 5–14 раз.

Министр ЕЭК подчеркнул, что над этим вопросом вместе с комиссией работали антимонопольные органы и мобильные операторы. Был применен так называемый мягкий подход – прозрачные и добросовестные практики поведения на рынке выработаны после консультаций.

В 2017 году ЕЭК открыла два дела о нарушении правил конкуренции – на трансграничном рынке специальной стали для производства трансформаторов, который охватывает территорию трех стран союза, и на рынке авиационных пассажирских перевозок по маршрутам из Армении в другие государства «пятерки».

Одновременно по результатам рассмотрения обращений стран ЕАЭС, хозяйствующих субъектов, а также по инициативе комиссии проводятся расследования по возможным признакам нарушений правил конкуренции на рынках таких товаров, как автомобильные шины, легковые автомобили и запасные части, стальные цельнокатаные колеса для железно­дорожного транспорта, грузовые автомобили, крафт-бумага, шпалы железнодорожные, продукция станкостроения.

Марат Кусаинов отметил, что считает одним из приоритетов внедрение механизма добровольного принятия потенциальными нарушителями проконкурентных обязательств без наложения штрафа.