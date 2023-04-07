Прийти в себя и действовать

О сложностях адаптации людей с нарушением слуха, мерах поддержки, материнской любви и самоотверженности говорили на одной из столичных диалоговых площадок в ходе эксперт­ной встречи «Выбор будущего. Услышать глухих детей», организатором которой выступил Русский дом в Астане. Каково это – быть другим, «слышать» мир жестами?

История переводчика жестового языка Тимура Дугарова наглядно показывает, с какими проблемами сталкиваются люди с нарушениями слуха и как они преодо­левают их.

– Тренда, как сказали бы сейчас, на инклюзивное образование в мое время не было, и в школе для слабослышащих я оказался лишь в 12 лет, там и узнал, что такое жестовый язык и слуховой аппарат. До этого старательно делал вид, что слышу хорошо, как-то получалось, учился в общеобразовательной школе в основном на тройки. В интернате оказались свои огромные плюсы, безусловно, огромную роль сыграла компетенция специалистов, учителей. Важным моментом стал и почти что индивидуальный подход: обычно в подобных школах детей немного, с каждым успевают отдельно работать. При этом очень хорошо помню, что были как слабослышащие ребята, так и абсолютно глухие, так вот последние порой были более социализированными, потому что с кем-то усиленно занимались родители, с кем-то – специалисты, – вспоминал начало своего непростого пути Тимур.

Уже ближе к выпускному молодой человек узнал, что в Новосибирске есть вуз для ребят с нарушением слуха – Институт социальной реабилитации при НГТУ. И там, по его словам, у него открылось второе дыхание.

– На лекциях присутствовал переводчик, была дополнительная стипендия, соцпомощь, учился я на бакалавриате по линии информатики и основам вычислительной техники. Там же познакомился с будущей супругой. Все мы были разные, из разных стран и регионов, и тем отчетливее чувствовалась разница в уровне подготовки. Плюс очень была интересна диалектика жестового языка: например, ребята из Сибири употребляли жесты, которые не знали ребята из других регионов. Но общались отлично, все положительно влияли друг на друга, да и преподаватели владели жестовым языком. Интересно было учиться всем, глаза горели! Там я в очередной раз убедился, что жестовый язык крайне важен при обучении слабослышащих детей, – рассказал переводчик.

Правда, при таком крепком уровне подготовки приходилось Тимуру сталкиваться и с негативным отношением со стороны работодателей.

– В Тюмени я быстро нашел работу себе по душе и в своей сфере. Но как-то один из моих слабослышащих знакомых попросил меня помочь ему с поиском работы, и выяснилось, что у ребят с особенностями зачастую отсутствует культура общения, крайне мало элементарных знаний как по профессии, так и в целом, они просто не умеют взаимодействовать в коллективе. Отсюда у многих работодателей возникало естественное отторжение: мы глухих не берем. Как-то, обзванивая потенциальных нанимателей для товарища и услышав очередной отказ, попросил собеседника рассказать, почему же такое отношение к людям с нарушениями слуха, какой же опыт так повлиял. Человек поделился историей, и я испытал, что называется, испанский стыд, – поделился Тимур.

Сайлаугуль Омарханова, руководитель Казахстанского общества глухих, организации, которая вот уже 85 лет оказывает помощь людям с нарушениями слуха, также затронула вопрос слабой подготовки особенных людей.

– Наша основная задача – обеспечение законных прав и интересов наших членов, приобщение их к труду, образованию, культуре. По правилам присоединиться к обществу можно лишь с 16 лет, но в наших филиалах мы учитываем и ребят помладше. И проблем у всех возрастов действительно хватает, в первую очередь образовательных. Бывало и такое, что приходит молодой человек устраиваться на работу и не то что заявление – даже фамилию свою написать не может. И тут виной и отсутствие сурдопереводчиков, и в целом невысокий уровень грамотности. Решать проблему надо сообща, исправлять этот недочет как можно скорее, – отметила спикер.

И тут важно понимать – своевре­менное обращение за помощью к специалистам позволит не упустить возможности.

Евгения Краснощекова, дефектолог-сурдопедагог и просто родитель из Павлодара, когда-то прошла путь преодоления проблем слабослышащих людей вместе со своими детьми.

– Я мама двоих уже взрослых детей, оба с нарушением слуха. Поэтому получилось, что моя профессия выбрала меня сама. В 90-е годы сложностей при таком диагнозе было немало, одна из них состояла еще и в принятии своего ребенка таким, какой он есть. Сначала были обычные сады, потом уже – единственная в городе специализированная группа, – поделилась Евгения Валерьевна. – Мне повезло, на моем пути встретились нужные люди, которые помогли мне принять ситуацию и найти из нее выход – заговорить на том языке, на котором могут говорить и мои дети. И это сразу сказалось на домашнем климате: мы стали понимать друг друга без слов в прямом смысле, читали сказки, смотрели телевизор. Но вместе с тем я осознавала: дети пол­ностью зависят от меня. А дальше как? Потому я окончила педагогичес­кий университет, обучилась в алматинском вузе, стала сурдопереводчиком-дефектологом не только для своих детей – сейчас работаю в школе-интернате. И занимаюсь обучением внучек – они обе тоже родились с нарушением слуха.

Специалисты утверждают: важно воспринимать возникшую проблему не как неразрешимую, а видеть за ней возможность адаптации в обществе, как делает Алла Маллабиу, сооснователь Автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в области реабилитации детей с нарушениями слуха «Я тебя слышу» (Россия).

– Наша цель – построить систему поддержки родителей детей с нарушенным слухом от момента постановки диагноза до момента трудоустройства. 90% слабослышащих детей рождаются у нормотипичных родителей, и диагноз становится шоком, взрос­лым нужна психологическая и информационная поддержка, чтобы семья смогла переключиться с собственных переживаний на самого ребенка. Сделать это нужно как можно скорее, ведь первые три года жизни – самые значимые для развития речевых навыков. Вопросов возникает уйма: какой вид общения выбрать – научить говорить или предпочесть жестовый язык? Какой выбрать детский сад? Кем в будущем ребенок сможет работать? Необходима конкретная информация что делать. Что именно – мы рассказываем в наших проектах, например, «Скорая помощь», в котором собраны ответы на самые экстренные вопросы – от причин произошедшего до выбора средств слуховой коррекции, – отмечает общественница.

А еще акцент стоит делать на мотивации самих родителей.

– У мам и пап также должен быть стимул для поиска информации. Важно вовремя прийти в себя после оглашения диагноза и услышать врача, потому что на данном этапе лишь он может объяснить и направить. Если уже так случилось, не нужно тратить силы и время на выяснение причин, не нужно искать виноватых. Лишь принятие облегчит жизнь, и вы уже с новой стороны будете вместе с ребенком постигать этот мир, помогать ему адаптироваться. Исцеления в момент не будет, а потому нужно действовать методично. И не забывайте хвалить детей: то, что легко для нас, порой дается с большим трудом слабослышащим деткам. И ни в коем случае не нужно закрывать таких ребят от общества, – подытожила Карина Костромина, мама двоих детей с нарушениями слуха из Актобе.