​Приютили павлинов

Сотрудники регионального учреж­дения по охране лесов и животного мира привезли в сооруженный на территории мечети вольер павлинов. Как рассказал директор госучреждения Аждар Жусупов, родина птиц – Туркестан. Самца лесники назвали Апачи, а для самки имя еще не придумали.

Планировалось, что этих красивых птиц будут содержать на территории природоохранного учреждения. А потом решили, что павлинов должны видеть и жители города. В итоге, переговорив с руководством мечети, было получено согласие на обустройство специального вольера.

После осмотра птиц ветеринарной службой было сделано заключение, что павлины (которым, кстати, по два с половиной года) здоровы. Ну а содержать красивых, редких птиц помогут местные бизнесмены.