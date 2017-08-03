​Приз возвращается…

В нынешнем году возоб­нов­ляется проведение матчей за Суперкубок Казахстана по футзалу. Почетный трофей оспорят действующий чемпион страны алматинский «Кайрат» и серебряный призер первенства РК рудненский «Аят». Об этом сообщает afckairat.kz.

Стало известно также, что розыгрыш Суперкубка Казахстана будет состоять из 2 матчей: 17 сентября «Аят» в Рудном примет своих титулованных соперников, а спустя 5 дней ответный матч состоится в Алматы. Официальный сайт «Кайрата» напоминает о том, что ведущий клуб страны трижды владел Суперкубком, а последний раз приз разыгрывался в 2014 году.