Призер Пекинской Олимпиады провел уроки физкультуры для детей в Атырау
Азамат Сыздыкбаев
Бронзовый призер Олимпиады в Пекине таеквондист Арман Чилманов провел открытые уроки для школьников Атырау в рамках социального проекта "Физкульт-Ура", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Президентский клуб "Астана".
Вместе с Чилмановым к физической культуре и спорту атырауских детей приобщали идейный вдохновитель проекта Юрий Мельниченко и инструкторы фитнес-клуба World class.
На открытых уроках спортсмены постарались показать школьникам, что занятия спортом помогают поддерживать не только здоровье, но и отличное настроение.
"Эмоции самые положительные. Это хорошее начинание, которое очень важно для развития нашего спорта, подрастающего поколения. Уроки физической культуры – это залог хорошего будущего, именно на них закладывается фундамент для последующих занятий спортом. Когда-то нам уроки физкультуры помогали реализовать себя уже в профессиональном спорте. Считаю, что новый проект президентского клуба дает некий "ренессанс" урокам физической культуры и делает их более интересными для детей. К сожалению, в последние годы мы наблюдали не самую радужную картину, когда дети не воспринимали всерьез занятия физкультурой. Через этот проект мы стараемся донести, что спорт – это не только полезно, но и интересно. Детям очень понравился урок, как и нам, спортсменам", – сказал таеквондоист.
"Уроки для семиклассников атырауских школ № 30 и № 18 еще раз показали нам, что дети любят спорт, интересуются им, но им необходим импульс, чтобы начать заниматься. Мы постарались сделать все возможное, чтобы каждый ребенок был искренне заинтересован, и я уверен, что после нашего открытого урока с бронзовым призером Олимпиады, опытным тренером – Арманом Чилмановым, дети открыли физкультуру с новой стороны и что спорт – это здорово", – отмечает Мельниченко.