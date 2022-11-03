фото с сайта акимата Астаны
Свежий выпуск

Призеры чемпионата Азии по эстетической групповой гимнастике вернулись в столицу

Сегодня в международный аэропорт Астаны прилетели призеры чемпионата Азии по эстетической групповой гимнастике, который проходил в Куала-Лумпуре, Малайзия, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Спортсменов встретили представители столичного управления физической культуры и спорта и болельщики.

Напомним, с 28 по 29 октября в Куала-Лумпуре, Малайзия, прошел чемпионат Азии по эстетической групповой гимнастике.

Соревнования торжественно завершила сборная команда города Астаны. Гимн Казахстана прозвучал 5 раз. В комплекте с шестью медалями победителями и призерами стали 2 команды страны.

Среди них следует отметить заслуги столичных спортсменов:
Чемпионы Азии в юношеской категории 14-16 лет – команда Самрук, Астана (Медина Абдибаева, Инкар Байронова, Акбота Токанова, Валерия Лукьянова, Микаэлла Ошаганова, Айзара Абильдинова, Адина Исабекова, Аружан Шамшина, Дарина Акшолакова, Амина Тастанбек, Анар Мухамедкалиева), тренер-хореограф – Асель Тастанбекова.

Серебряные призеры чемпионата Азии в категории детей 10-12 лет – команда «Алан-Рио», г. Астана (Ясмина Тастанбек, Даяна Дуйсебаева, Медина Исагали, Камила Заманбекова, Дарья Остравенко, Жасмин Алимбаева, Томирис Сагадат, Аяулым Ахметкали, Аруна Мекебаева, Адия Рахимова, Латифа Пшенова, Асия Елдар), тренер-хореограф - Асель Тастанбекова.

Бронзовые призеры чемпионата Азии в категории детей 12-14 лет – команда «Алан-Томирис», г. Астана (Аружан Каиржанова, Алуа Исаева, Дильназ Садыкова, Инжу Ермуратова, Жаныс Сагидулла, Мадина Абдрахманова, Айшаханым Акан, Саида Бижанова, Дана Темирболат), тренеры – Зарина Давлетьярова и хореограф Аяулым Алтайбеккызы.

Стоит отметить, что команда «Алан-Рио» также завоевала бронзу на международном турнире MAGGA CUP в Малайзии.

«Конкуренция на чемпионате Азии в Малайзии была очень высокой, мы соревновались с командами из Южной Кореи, Индии, Японии, Малайзии. Мы заняли 2 место в категории детей 10-12 лет. Хочу поблагодарить своих тренеров», – сказала член команды «Алан-Рио» Томирис Сагадат.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Жителю Караганды вынесли приговор за жестокое обращение с бездомной собакой
Необычный способ удушения целого села испытали в Северо-Казахстанской области
Настоящую погоню устроили полицейские за нарушителями правопорядка в самом центре Семея
Войну мусорным контейнерам объявили городские вандалы – то ли с умыслом, то ли из-за «мусора» в головах
​​​​​​​Пусть зажигаются звезды!
​​​​​​​На страже законности
​​​​​​​Из депрессивных – в «точки роста»
​​​​​​​В контексте новых реформ
Как снег на голову
​​​​​​​Лапароскопия «пришла» в село
Запрос на справедливость
​​​​​​​Плодотворные контакты с наблюдателями
​​​​​​​Откройте для себя окно – всего одно!
​​​​​​​Вдохновленный степными просторами
За встречей – встреча
Шахтеры погибли в Карагандинской области
​​​​​​​На сахарной игле
Важная работа
Поддайте щебня!
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Избранница Иманбека из родного Аксу
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Центральной Азии и Европе нужно строить мосты, а не стены – Токаев
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов
Обломок космического корабля упал в области Улытау
Полицейскому вонзили нож в сердце в ЗКО
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области

Читайте также

Свежий выпуск
Кубок Республики Казахстан по таеквондо GTF проходит в Аста…
Свежий выпуск
В столице прошел международный круглый стол, посвященный 3…
Свежий выпуск
Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Астане
Свежий выпуск
​​​​​​​Вдохновленный степными просторами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]