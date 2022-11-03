Призеры чемпионата Азии по эстетической групповой гимнастике вернулись в столицу

Сегодня в международный аэропорт Астаны прилетели призеры чемпионата Азии по эстетической групповой гимнастике, который проходил в Куала-Лумпуре, Малайзия, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Спортсменов встретили представители столичного управления физической культуры и спорта и болельщики.

Напомним, с 28 по 29 октября в Куала-Лумпуре, Малайзия, прошел чемпионат Азии по эстетической групповой гимнастике.

Соревнования торжественно завершила сборная команда города Астаны. Гимн Казахстана прозвучал 5 раз. В комплекте с шестью медалями победителями и призерами стали 2 команды страны.

Среди них следует отметить заслуги столичных спортсменов:

Чемпионы Азии в юношеской категории 14-16 лет – команда Самрук, Астана (Медина Абдибаева, Инкар Байронова, Акбота Токанова, Валерия Лукьянова, Микаэлла Ошаганова, Айзара Абильдинова, Адина Исабекова, Аружан Шамшина, Дарина Акшолакова, Амина Тастанбек, Анар Мухамедкалиева), тренер-хореограф – Асель Тастанбекова.

Серебряные призеры чемпионата Азии в категории детей 10-12 лет – команда «Алан-Рио», г. Астана (Ясмина Тастанбек, Даяна Дуйсебаева, Медина Исагали, Камила Заманбекова, Дарья Остравенко, Жасмин Алимбаева, Томирис Сагадат, Аяулым Ахметкали, Аруна Мекебаева, Адия Рахимова, Латифа Пшенова, Асия Елдар), тренер-хореограф - Асель Тастанбекова.

Бронзовые призеры чемпионата Азии в категории детей 12-14 лет – команда «Алан-Томирис», г. Астана (Аружан Каиржанова, Алуа Исаева, Дильназ Садыкова, Инжу Ермуратова, Жаныс Сагидулла, Мадина Абдрахманова, Айшаханым Акан, Саида Бижанова, Дана Темирболат), тренеры – Зарина Давлетьярова и хореограф Аяулым Алтайбеккызы.

Стоит отметить, что команда «Алан-Рио» также завоевала бронзу на международном турнире MAGGA CUP в Малайзии.

«Конкуренция на чемпионате Азии в Малайзии была очень высокой, мы соревновались с командами из Южной Кореи, Индии, Японии, Малайзии. Мы заняли 2 место в категории детей 10-12 лет. Хочу поблагодарить своих тренеров», – сказала член команды «Алан-Рио» Томирис Сагадат.