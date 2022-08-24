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Общество
Признаки финпирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat

Признаки финансовой пирамиды выявило в интернет-проекте TasksCat Агентство Казахстана по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Казахстанцам предлагали зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2 500 тенге. Кроме того, за приглашение нового участника им начисляли от 5 до 15% от выплат.

«Организаторы продавали услуги «пакетно», с доходностью от 100 до 1000%. Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей», – рассказали в агентстве.

Системами мониторинга установлено, что сайт данной финпирамиды не функционирует. Ведется работа по блокировке сайта и ограждению населения от опасности потери накоплений. 

«Для установления признаков уголовного правонарушения указанные в социальной сети Telegram сведения зарегистрированы в Книге учета информации и направлены в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка для заключения. По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение», – резюмировали в ведомстве.

АФМ призывает казахстанцев быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников.

 

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