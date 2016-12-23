Как сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции, с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении государственного аудитора Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Ж., генерального директора РГП «Казахавтодор» М., его заместителя Ш., руководителя отдела А. избрана мера пресечения «арест». В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста государственный аудитор К., главный бухгалтер РГП «Казахавтодор» К. и руководитель отдела Е. помещены под домашний арест.

В ходе следственных мероприятий фигуранты дела полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП «Казахавтодор» признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 млн тенге. В отношении них избрана мера пресечения «залог».