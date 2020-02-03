​Признан и документирован

В январе текущего года в отдел миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска обратился 68-летний мужчина с просьбой подтвердить его казахстанское гражданство. Как выяснилось, мужчина, уроженец Кыргызстана, еще в 1985 году переехал в Восточный Казахстан, в поселок Асубулак. И все эти годы жил там, имея на руках только паспорт СССР, выданный в 1974 году.

«Когда мужчина обратился в миграционную полицию, он объяс­нил такую ситуацию трудными жизненными обстоя­тельст­вами, – рассказали в пресс-службе областного департамента полиции. – Полицейские направили запросы в Кыргызстан. Оттуда пришло подтверждение, что у жителя Асубулака нет гражданства этой страны. Поэтому мужчина был признан гражданином Казахстана».

Как отметили в департаменте, при получении удостоверения личности восточноказахстанец выразил благодарность сотрудникам миграционной службы за помощь. Всего в прошлом году в регионе правовой статус был определен 343 гражданам. Все они получили удостоверения личности граждан Казахстана.