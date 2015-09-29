Признан лучшим Свежий выпуск Абзал КАМБАР

Он набрал более 72% голосов (69 071 человек). Вслед за непобедимым GGG с большим отставанием расположился Роман Гонсалес – 24% (23 505) из Никарагуа, выступающий в наилегчайшей весовой категории. Замкнул призовую тройку небезызвестный Мэнни Пакьяо – 1% (1 107). Напомним, ближайший свой бой, 34-й по счету, казахстанец проведет 17 октября в США против Давида Лемье, представляющего Канаду.



Кто на свете всех милее?

Испанский портал Multideportes представил свою версию одиннадцати самых красивых спортсменок планеты. И возглавила его казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова.

Журналисты портала отмечают, что появление на арене большого спорта нашей соотечественницы произвело настоящий фурор в азиатских СМИ, при этом болельщики больше внимания обращают на внешность девушки, а не на ее игровые качества. В число самых красивых спортсменок мира также вошли: гольфистка Пэйдж Спиринак, теннисистка Каролин Возняцки, автогонщица Кармен Жорда, вратарь сборной США по футболу Хоуп Соло, хоккеистка Эллен Хог, синхронистки Биа и Бранка Ферес, новоявленная «Мисс Италия» – баскетболистка Алис Сабатини, волейболистка Жаклин Карвальо и теннисистка Анна Иванович.

Напомним, что совсем недавно Сабина Алтынбекова перешла в японский клуб GSS Sunbeams, выступающий во втором дивизионе местного чемпионата. Руководство отечественной федерации волейбола уверено: она в этом первенстве получит большой игровой опыт. При этом если будет участвовать в рекламных акциях, то непременно предстанет в форме сборной Казахстана.



Обладателем Кубка стал клуб «Атырау»

Волейбольный клуб «Атырау» обыграл в финале Кубка Республики Казахстан «Тараз» (розыгрыш прошел в Павлодаре) и стал обладателем почетного трофея. Для победы западноказахстанской команде понадобилось четыре сета – итоговый счет 3:1 в их пользу. Бронзовые медали завоевали волейболисты «Алматы», обыгравшие в матче за третье место устькаменогорский «Алтай» со счетом 3:1.

Отметим, что «Атырау» выиграл Кубок страны в четвертый раз в своей истории. Ранее команде удавалось это сделать в 2000, 2009 и 2010 годах. Перед стартом Национальной лиги западноказахстанцам предстоит вновь сыграть с «Таразом». Команды сойдутся в очной встрече за Суперкубок Казахстана, так как жамбылский клуб является действующим чемпионом страны, а «Атырау» – обладателем Кубка.



Буллитные концовки

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ по хоккею с шайбой карагандинская «Сарыарка» на домашнем льду одержала победу по буллитам над пермским «Молотом-Прикамье». Игра завершилась со счетом 3:2. У хозяев заброшенными шайбами отметились Дмитрий Громов и Артем Лихотнов, победный буллит исполнил Валентин Пьянов.

В это же время в Усть-Каменогорске местное «Торпедо» уступило нижнетагильскому (также в серии буллитов) «Спутнику» со счетом 4:5. В нашей команде шайбы забросили Александр Шин, Дмитрий Трусов, Сергей Карпов и Евгений Гасников.



