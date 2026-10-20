Признание больших заслуг

– Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева в Казах­стане успешно осуществлены масштабные политические реформы. Важным этапом в укреплении государственности стало вступление в силу новой Конституции, сопровождавшееся коренным обновлением системы государственного управления. Благодаря единству, созидательной энергии и активному участию казахстанцев рес­публика достойно прошла важнейшие этапы политических преобразований и приступила к исполнению новых инициатив, направленных на повышение благосостояния населения, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что за каждым значимым достижением страны стоит ежедневный труд людей, преданных своему делу. Государственные награды являются признанием их заслуг и высокой оценкой вклада в развитие Казахстана. Особое внимание уделено роли человека труда и ценностям «Адал азамат», в основе которых лежат трудолюбие, ответственность и стремление к знаниям. Дальнейшее развитие страны требует совместных усилий государства и общества в реализации курса Президента на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана.

В соответствии с Указом Президента РК государственными наградами и почетным званием отмечен ряд граж­дан. Список награжденных опубликован на официальном сайте Премьер-министра https:⁄⁄primeminister.kz, сообщила пресс-служба Правительства.