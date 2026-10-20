Признание больших заслуг Правительство,Общество 24 октября 2026 г. 1:03 Гурий Шедин Вчера в Астане Премьер-министр Олжас Бектенов от имени Президента вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. фото пресс-службы Правительства РК – Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане успешно осуществлены масштабные политические реформы. Важным этапом в укреплении государственности стало вступление в силу новой Конституции, сопровождавшееся коренным обновлением системы государственного управления. Благодаря единству, созидательной энергии и активному участию казахстанцев республика достойно прошла важнейшие этапы политических преобразований и приступила к исполнению новых инициатив, направленных на повышение благосостояния населения, – отметил Олжас Бектенов. Премьер-министр подчеркнул, что за каждым значимым достижением страны стоит ежедневный труд людей, преданных своему делу. Государственные награды являются признанием их заслуг и высокой оценкой вклада в развитие Казахстана. Особое внимание уделено роли человека труда и ценностям «Адал азамат», в основе которых лежат трудолюбие, ответственность и стремление к знаниям. Дальнейшее развитие страны требует совместных усилий государства и общества в реализации курса Президента на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. В соответствии с Указом Президента РК государственными наградами и почетным званием отмечен ряд граждан. Список награжденных опубликован на официальном сайте Премьер-министра https:⁄⁄primeminister.kz, сообщила пресс-служба Правительства. #День Республики #Олжас Бектенов #государственные награды