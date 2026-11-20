Almaty Open назван лучшим турниром ATP 250, а наши спортсмены продолжают завоевывать новые титулы
Оценка профессионалов
Казахстанский теннисный турнир Almaty Open удостоен престижной награды ATP 250 Tournament of the Year по итогам ATP Awards 2026. Впервые в своей истории он признан лучшим среди 29 соревнований этой категории, опередив в том числе два известных шведских турнира – Nordea Open в Бостаде и Stockholm Open. Для Алматы это серьезное достижение, учитывая многолетние традиции соперников и высокую конкуренцию в международном теннисном календаре.
Особенность награды заключается в том, что победителя определяют не журналисты и не организаторы, а сами профессиональные теннисисты. В ходе опроса игроки оценивают условия, созданные для их выступлений: качество кортов, возможности для тренировок и восстановления, размещение, транспортное обслуживание и общую организацию соревнований. Поэтому признание Almaty Open означает, что турнир получил высокую оценку непосредственно от своих участников.
История этих соревнований в Казахстане началась в 2020 году, когда в Астане впервые состоялся турнир ATP 250 под названием Astana Open. В 2022-м он временно получил более высокий статус ATP 500, что позволило собрать сильный состав участников. С 2024 года соревнования проводятся в Алматы под нынешним названием. В текущем сезоне крупнейший город страны принимал турнир уже в третий раз, а его главной площадкой вновь стала Almaty Arena.
По информации Федерации тенниса Казахстана, организаторы уделяют особое внимание не только спортивной инфраструктуре, но и условиям пребывания участников. Для них предусмотрены тренировочные корты, зоны отдыха и восстановления, комфортное размещение. В числе особенностей нынешнего турнира федерация отмечает проживание спортсменов в wellness-комплексе с видом на Заилийский Алатау и гастрономическую программу, подготовленную шеф-поваром Фабьеном Ферре.
Генеральный директор Almaty Open, вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский назвал получение награды большой честью для всей команды организаторов и результатом совместной работы с партнерами и спонсорами. Он поблагодарил теннисистов за доверие, особенно тех, кто возвращается в Алматы из года в год, а также отметил поддержку Федерации тенниса и городского акимата.
«Наша долгосрочная цель – вывести все аспекты организации турнира на уровень стандартов ATP 500», – подчеркнул Юрий Польский. При этом нынешнее признание не означает автоматического повышения категории соревнований, но становится важным свидетельством их организационного уровня.
В других категориях ATP Awards 2026 лучшими турнирами названы Rolex Shanghai Masters (ATP Masters 1000) и Qatar ExxonMobil Open в Дохе (ATP 500). Еще семь соревнований отмечены наградой Standards of Excellence за высокий уровень организации. Таким образом, Almaty Open оказался в одном ряду с признанными международными теннисными площадками.
Колумбийский успех
Пока организаторы казахстанского турнира принимали поздравления, наши теннисисты добивались новых побед за рубежом. Одним из главных событий стал успех Жибек Куламбаевой, выигравшей парные соревнования категории WTA 125 в колумбийском городе Сопо.
Казахстанка выступала вместе со словенкой Вероникой Эрьявец. В финале им противостоял чешско-словенский дуэт Лора Самсон – Тамара Зиданшек. Матч получился напряженным: первый сет Куламбаева и Эрьявец уступили со счетом 5:7, зато во втором сумели перехватить инициативу и победили – 6:2. Судьба титула решилась на чемпионском тай-брейке, где казахстанско-словенская пара оказалась сильнее – 14:12.
Для Куламбаевой это второй титул WTA 125 в нынешнем сезоне. В сентябре она уже побеждала на турнире аналогичной категории в Португалии, где ее партнершей была австралийка Габриэлла Фик. Успех в Колумбии позволил казахстанской спортсменке установить новый личный рекорд в парном рейтинге WTA: согласно сообщению федерации, 16 ноября она должна была подняться на 86-е место.
Особую ценность этой победе придает характер финала. После проигранной первой партии казахстанка и ее партнерша сумели перестроить игру, а в решающий момент выдержали напряженную борьбу. Для Куламбаевой, которая последовательно укрепляет позиции в парном разряде, очередной титул стал важным результатом сезона.
Два финала – два титула
Еще две победы казахстанские спортсмены одержали на международных турнирах в Турции и Узбекистане. Причем оба титула также были завоеваны в парном разряде, а финальные встречи завершились с одинаковым счетом.
Асылжан Арыстанбекова первенствовала на турнире Международной федерации тенниса ITF W15, проходившем с 9 по 15 ноября в турецкой Анталье. Казахстанка выступала вместе с украинкой Дарьей Есипчук. Дуэт получил первый номер посева и оправдал статус фаворита, обыграв в решающем матче румынок Стефанию Божицу и Анастасию Сафту – 6:4, 6:3.
В узбекистанском Андижане отличился 16-летний Жанторе Санжарулы, для которого победа на турнире юниорской серии ITF J30 стала первой в карьере на этом уровне. Соревнования проходили с 9 по 14 ноября на кортах с твердым покрытием. Казахстанец играл вместе с представителем Узбекистана Никитой Гафуровым, и их пара была посеяна под вторым номером.
В финале Санжарулы и Гафурову противостояли лидеры посева – узбекистанские теннисисты Сайдумар Саидакбаров и Ахмаджон Тошмухамедов. Однако более высокий номер соперников не помешал казахстанско-узбекистанскому дуэту добиться победы в двух сетах – 6:4, 6:3. Для молодого казахстанца этот результат стал важной вехой в начале международной карьеры.
Таким образом, за несколько дней казахстанские теннисисты пополнили коллекцию международных наград тремя парными титулами, а Almaty Open получил признание профессионального сообщества. Эти достижения относятся к разным сторонам большого тенниса – организации соревнований, выступлениям опытных спортсменов и подготовке молодежи. Но вместе они показывают, насколько разнообразной стала международная теннисная жизнь Казахстана.