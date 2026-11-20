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Оценка профессионалов

Казахстанский теннисный турнир Almaty Open удос­тоен престижной награды ATP 250 Tournament of the Year по итогам ATP Awards 2026. Впервые в своей истории он признан лучшим среди 29 соревнований этой категории, опередив в том числе два известных шведских турнира – Nordea Open в Бостаде и Stockholm Open. Для Алматы это серьезное достижение, учитывая многолетние традиции соперников и высокую конкуренцию в международном теннисном календаре.

Особенность награды заключается в том, что победителя определяют не журналисты и не организаторы, а сами профессиональные теннисисты. В ходе опроса игроки оценивают условия, созданные для их выступлений: качество кортов, возможности для тренировок и восстановления, размещение, транспортное обслуживание и общую организацию соревнований. Поэтому признание Almaty Open означает, что турнир получил высокую оценку непосредственно от своих участников.

История этих соревнований в Казахстане началась в 2020 году, когда в Астане впервые состоялся турнир ATP 250 под названием Astana Open. В 2022-м он временно получил более высокий статус ATP 500, что позволило собрать сильный состав участников. С 2024 года соревнования проводятся в Алматы под нынешним названием. В текущем сезоне крупнейший город страны принимал турнир уже в третий раз, а его главной площадкой вновь стала Almaty Arena.

По информации Федерации тенниса Казахстана, организаторы уделяют особое внимание не только спортивной инфраструктуре, но и условиям пребывания участников. Для них предусмот­рены тренировочные корты, зоны отдыха и восстановления, комфортное размещение. В числе особенностей нынешнего турнира федерация отмечает проживание спортсменов в wellness-комплексе с видом на Заилийский Алатау и гастрономическую программу, подготовленную шеф-поваром Фабьеном Ферре.

Генеральный директор Almaty Open, вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский назвал получение награды большой честью для всей команды организаторов и результатом совместной работы с партнерами и спонсорами. Он поблагодарил теннисистов за доверие, особенно тех, кто возвращается в Алматы из года в год, а также отметил поддержку Федерации тенниса и городского акимата.

«Наша долгосрочная цель – вывести все аспекты организации турнира на уровень стандартов ATP 500», – подчеркнул Юрий Польский. При этом нынешнее признание не означает автоматического повышения категории соревнований, но становится важным свидетельством их организационного уровня.

В других категориях ATP Awards 2026 лучшими турнирами названы Rolex Shanghai Masters (ATP Masters 1000) и Qatar ExxonMobil Open в Дохе (ATP 500). Еще семь соревнований отмечены наградой Standards of Excellence за высокий уровень организации. Таким образом, Almaty Open оказался в одном ряду с признанными международными теннис­ными площадками.

Колумбийский успех

Пока организаторы казах­станского турнира принимали поздравления, наши теннисисты добивались новых побед за рубежом. Одним из главных событий стал успех Жибек Куламбаевой, выигравшей парные соревнования категории WTA 125 в колумбийском городе Сопо.

Казахстанка выступала вместе со словенкой Вероникой Эрьявец. В финале им противостоял чешско-словенский дуэт Лора Самсон – Тамара Зиданшек. Матч получился напряженным: первый сет Куламбаева и Эрьявец уступили со счетом 5:7, зато во втором сумели перехватить инициативу и победили – 6:2. Судьба титула решилась на чемпионском тай-брейке, где казах­станско-словенская пара оказалась сильнее – 14:12.

Для Куламбаевой это второй титул WTA 125 в нынешнем сезоне. В сентябре она уже побеж­дала на турнире аналогичной категории в Португалии, где ее партнершей была австралийка Габриэлла Фик. Успех в Колумбии позволил казахстанской спортсменке установить новый личный рекорд в парном рейтинге WTA: согласно сообщению федерации, 16 ноября она должна была подняться на 86-е место.

Особую ценность этой победе придает характер финала. После проигранной первой партии казахстанка и ее партнерша сумели перестроить игру, а в решающий момент выдержали напряженную борьбу. Для Куламбаевой, которая последовательно укреп­ляет позиции в парном разряде, очередной титул стал важным результатом сезона.

Два финала – два титула

Еще две победы казахстанские спортсмены одержали на международных турнирах в Турции и Узбекистане. Причем оба титула также были завоеваны в парном разряде, а финальные встречи завершились с одинаковым счетом.

Асылжан Арыстанбекова первенствовала на турнире Международной федерации тенниса ITF W15, проходившем с 9 по 15 ноября в турецкой Анталье. Казахстанка выступала вместе с украинкой Дарьей Есипчук. Дуэт получил первый номер посева и оправдал статус фаворита, обыграв в решающем матче румынок Стефанию Божицу и Анастасию Сафту – 6:4, 6:3.

В узбекистанском Андижане отличился 16-летний Жанторе Санжарулы, для которого победа на турнире юниорской серии ITF J30 стала первой в карьере на этом уровне. Соревнования проходили с 9 по 14 ноября на кортах с твердым покрытием. Казахстанец играл вместе с представителем Узбекистана Никитой Гафуровым, и их пара была посеяна под вторым номером.

В финале Санжарулы и Гафурову противостояли лидеры посева – узбекистанские теннисисты Сайдумар Саидакбаров и Ахмаджон Тошмухамедов. Однако более высокий номер соперников не помешал казахстанско-узбекистанскому дуэту добиться победы в двух сетах – 6:4, 6:3. Для молодого казахстанца этот результат стал важной вехой в начале меж­дународной карьеры.

Таким образом, за несколько дней казахстанские теннисисты пополнили коллекцию международных наград тремя парными титулами, а Almaty Open получил признание профессионального сообщества. Эти достижения относятся к разным сторонам большого тенниса – организации соревнований, выступлениям опытных спортсменов и подготовке молодежи. Но вместе они показывают, насколько разно­образной стала международная теннисная жизнь Казахстана.