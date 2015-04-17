Признание на международном уровне Свежий выпуск 461 Татьяна ЕВСЕЕВА

Это событие прошло в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходил XIII съезд этой международной организации.

Избрание Е. Сыдыкова вице-президентом Евразийской ассоциации университетов – еще один факт признания ведущего казахстанского вуза на международном уровне. У столь значимого события есть и своя закономерность: 29 марта 1994 года Президент Нурсултан Назарбаев выступил с лекцией в Московском государственном университете им. М. Ломоносова и озвучил идею евразийства, а, спустя два года, Глава государства инициировал создание Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, и в будущем году вуз будет праздновать свое 20-летие.

Напомним, что ЕАУ создана в 1989 году как Ассоциа­ция университетов СССР по инициативе Московского государственного университета им. М. Ломоносова. В 1992 году организация была преобразована в Евразийскую ассоциацию университетов, в состав которой в настоящее время входят 128 вузов стран СНГ. Бессменным ее президентом является ректор МГУ им. М. Ломоносова Виктор Садовничий.



