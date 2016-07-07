​Признание высокого авторитета

В своем поздравлении И. Каримов отметил, что членство в столь представительном органе, на который возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности, является признанием со стороны мирового сообщества высокого авторитета Казахстана на международной арене.

«Выражаю глубокую убежденность, что в период деятельности в Совете Безопасности Казахстан приложит все необходимые усилия для совершенствования институтов и органов ООН, укрепления ее роли в вопросах обеспечения всеобщей стабильности и устойчивого развития», – говорится в телеграмме.

Президент Узбекистана пожелал Нурсултану ­Назарбаеву крепкого здоровья, успехов в работе, а братскому народу Казахстана – благополучия и дальнейшего процветания, сообщила пресс-служба Президента.