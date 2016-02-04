​Признанный «мозговой» центр

Рейтинг составляется в рамках Исследовательской программы Университета Пенсильвании «Аналитические центры и гражданское общество» по признанию достижений аналитических структур и выявлению тенденций их развития по всему миру с 1989 года на основе анализа деятельности более 6 тыс. «мозговых» центров в мире.

По итогам нового рейтинга КИСИ вошел в топ-100 лучших исследовательских центров в сфере безопасности, обороны и внешней политики. Вдобавок к этому институт впервые вошел в список лучших государственных «мозговых» центров, заняв 57-е место в мире. В рейтинге лучших аналитических структур Центральной Азии КИСИ сохранил свое положение, войдя в тройку лидеров, а также занял 33-е место в области исследования энергетической и сырьевой политики.

Как отмечается в сообщении КИСИ, данные показатели говорят в целом о возрастающей роли аналитических центров в Казахстане. Научно-экспертные материалы казахстанских «мозговых» центров все чаще цитируются и за рубежом.