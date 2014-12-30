Признаны лучшими Свежий выпуск 662 Юрий МАКАРОВ

По результатам ответов перед Новым годом была получена вполне объективная картина предпочтений.

В греко-римском стиле больше всех голосов набрал чемпион летних Азиатских игр в Инчхоне тяжеловес Нурмахан Тыналиев, в вольной борьбе предпочтение отдано серебряным призерам Азиады Расулу Калиеву и Гузель Манюровой. Лучшими тренерами Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК признаны Георгий Цурцумия, Руслан Умралиев и Кайрат Сагадиев.

В ведущей группе

Казахстанские команды, выступающие в чемпионате России по водному поло, завершили спортивный год в бассейнах Астра­хани и Кириши (Ленинградская область).

Под занавес четвертого тура ватерполисты «Астаны» (Алматы) в Астрахани обыграли второй состав волгоградского «Спартака» (14:7), но проиграли их старшим товарищам (9:11). На новогодний перерыв «Астана» отправилась с багажом в 16 очков (8 побед и 4 поражения). В группу лидеров мужского чемпионата входят «Спартак-Волгоград» (24 очка), «Динамо» (Москва) и «Синтез» (Казань) – по 21 очку, «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) – 19, «Астана» – 16, «Динамо» (Астрахань) – 13 очков.

Женская команда «Айша Биби» (Тараз) на финише четвертого тура обыграла в Киришах местный КИНЕФ-2 – 17:8. В активе казахстанского клуба 14 очков и общее шестое место среди команд двух предварительных групп.

Мужчины продолжат свой спор в январе 2015 года, женщины – в феврале.

«Кайрат» увеличил отрыв

В регулярном чемпионате Казахстана по футзалу сыграны, пожалуй, решающие матчи. В Караганде «Тулпар» принимал алматинских кайратовцев, и это была реальная возможность для хозяев догнать ушедших вперед конкурентов, сравняться с ними по потерянным очкам. Но и на чужом поле один из сильнейших клубов Европы доказал свое превосходство, дважды обыграв карагандинцев, – 4:2 и 3:2.

Разрыв между «Кайратом» и «Тулпаром» достиг восьми очков, а такую фору у выступающего вообще без потерь клуба отыграть практически невозможно.

У «Кайрата» 30 очков после 10 проведенных матчей, «Тулпар» набрал 24 очка в 12 играх. На третье место и бронзовые медали чемпионата претендуют две команды – рудненский «Аят» и «Мунайшы» из Жанаозена. В споре лучших бомбардиров лидирует Жоан («Кайрат», 13 забитых мячей). Далее идут Талес и Пенгрин (оба – «Тулпар», по 12 голов), Есенаманов («Тулпар»), Дуглас («Кайрат»), Карлос и Андерсон (оба – «Аят») – по 10 мячей.

Традицию сохранили

Игроки уральского «Акжайыка» провели на льду своего стадиона «Юность» два очередных матча первенства России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги. Они принимали одного из лидеров группы № 2 – оренбургский «Локомотив».

В нынешнем турнире уральцы отлично выступают на домашнем поле. До встреч с железнодорожниками они выиграли здесь четыре матча подряд. Не стали ломать казахстанцы хорошую традицию и в поединках с «Локомотивом», дважды обыграв соперников с одинаковым счетом 3:1. В первом матче в составе победителей отличились Искандер Нугманов, Арстан Казыбаев и Сергей Башаев, в повторном – Искандер Нугманов (дважды) и Султан Кадиржанов.

В активе «Акжайыка» 22 очка после 12 проведенных игр. Впереди только «Никельщик» (Верхний Уфалей) – 28 очков, «Локомотив» – 24 и саратовский «Универсал» – 23 очка. Именно с «Универсалом» «Акжайык» проведет первые матчи после новогодних каникул: 6 и 7 января эти команды встретятся в Уральске.



