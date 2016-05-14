«Призоловы» всегда начеку Статьи 667 Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Ежедневно крупные торгово-развлекательные центры, компании, фирмы, радиостанции, турис­тические агентства разыгрывают сотни всевозможных призов. От билетов в кино и ручек до машин, квартир, сотовых телефонов и золота. И «призоловы» всегда начеку: они в курсе проводимых конкурсов и акций и готовы моментально вступить в борьбу. Стремление их понятно, ведь у людей не всегда есть финансовая возможность приобрести желанную вещь.



У «призоловов» уже есть даже свое сообщество. Они выигрывают призы не случайно. Их победа всегда дело тонкого расчета. Эльмира С. – промохантер со стажем. Ее жизнь изменилась в 2013 году с подключением Интернета и регист­рации в соцсетях. Сделав один репост, она получила довольно дорогую помаду. Затем – набор средств для волос… Тот год в целом был удачен. Пришел азарт, и за годы игры она получила подарков больше 300, самый крупный ее выигрыш – смартфон.



– Последующие два года я просто болела разными акциями, – рассказывает Эльмира. – Ради блока воды могла, не выходя из дома, сидеть и сходить с ума. Вначале, как и всякий начинаю­щий игрок, хотела кружку, флешку или футболку. Сейчас играю за более крупные призы. Условия акций бывают разные, от прос­того копирования к себе на страницу, сбора лайков до креа­тивных фотографий. Большую часть подарков я раздала родственникам, друзьям.



Некоторые компании и рекламные агентства теперь пытаются отсечь профессиональных «призоловов» от своих акций. И включают ограничения в условия конкурсов. Самые активные участники, которые любят получать подарки «просто так», добавляют друг друга в соцсетях, встречаются на мероприятиях, делятся опытом. Хотя о том, что они конкуренты, тоже не забывают. Ради приза можно потерять лицо, начать конфликтовать с конкурентами.



Для таких, как Эльмира, призоловство – не просто увлечение, а образ жизни. Но говорит, что здесь есть большой минус: человек становится зависимым от материальных вещей. Сейчас она находится в постоянном поиске конкурсов и викторин. По сравнению с «профессионалами» она еще «ребенок». И при этом подчеркивает, что для нее главное не вещи, а факт борьбы и улыбка фортуны.

