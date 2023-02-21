«Призраки» станут домами

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Пустующие много лет пятиэтажки на окраине Сарыагаша обещают заселить к лету.

Группа многоэтажек, возведение которых на окраине города по программе «Нұрлы жер» начали еще пять лет назад, для нескольких сотен местных жителей стала своеобразным островком надежды. Многие горожане изначально связывали с закладкой нового микрорайона решение жилищного вопроса, ведь около 5 тыс. сары­агашцев нынче числятся в очереди на получение квартир.

В районном центре до 2018 года с таким размахом жилье не строи­ли давно. А тут местные власти вдруг объявили о возведении сразу 14 пятиэтажек с просторными комфортными квартирами, детскими и спортивными площадками, благо­устроенными дворами.

В 2020 году, когда дома были готовы к заселению, стало понятно: новоселье придется на неопределенное время отложить... Местные власти вдруг осознали, что городская система канализации не готова, и новостройки просто не к чему подключать, а значит, и заселять их невозможно.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского районного акимата пояснили, что канализационную насосную станцию в городе за эти годы построили, но ввести ее в эксплуатацию без очистных сооружений невозможно.

Когда в густонаселенном городе появится централизованная сис­тема канализации с очистными сооружениями, толком сказать не может никто. Как нет ответа и на вопрос, кто планировал строительство почти полтора десятка пятиэтажек, зная, что в городе нет централизованной системы канализации и построенное жилье в эксплуатацию не введут?

В итоге из 14 домов был заселен всего один. Его строила другая компания, решившая проблему отсутствия городской системы канализации строительством автономного септика.

Социальное жилье в новостройке выделили многодетным семь­ям, инвалидам и ветеранам, которые согласились иметь хотя бы такую квартиру, чем мыкаться по съемным углам.

Кроме отсутствия канализации оказалось, что новоселов заселили в дом без централизованной системы отопления, разумеется, пообещав оперативно решить все проблемы. Но, как известно, обещанного три года ждут. Так и живут люди все это время на отшибе в новостройке, не имеющей ничего общего с понятием «цивилизация».

Это только издали, с трассы, ведущей из Шымкента в Сарыагаш, микрорайон из 14 пятиэтажных домов смотрится симпатично. Удобно на расстоянии показывать приезжающему начальству торжество жилищной программы. При ближайшем же рассмотрении видны все недоделки, включая отсутствие благоустройства.

Если бы строители после завершения работы высадили зеленые насаждения, то сегодня микрорайон уже утопал бы в зелени, а так дома по-прежнему стоят в голой степи.

Жильцы единственного заселенного дома жалуются на отсутствие нормальной детской площадки, плохое качество строительства здания и дороги, ведущей в микрорайон. Тринадцать домов пока так и пустуют на протяжении нескольких лет. Учитывая этот факт, а также то, что микрорайон расположен на приличном расстоянии от города, местные жители окрестили пустующие пятиэтажки домами-призраками.

Надежда на то, что в них в ближайшее время все-таки заселятся люди, появилась после рабочей поездки в Сарыагашский район акима области Дархана Сатыбалды. Он поручил ввести наконец-то в эксплуатацию многоэтажки.

Поскольку централизованная система канализации в городе так и не построена, выход из ситуации нашли в создании автономной канализации для этих домов. Местные власти обязали до июня завершить установку трех септиков для отвода в них сточных и канализационных вод.

На эти цели из областного бюджета выделено 134,7 млн тенге. Строительные работы уже начаты. Коммунально-арендное жилье в новом микрорайоне предоставят 585 семьям, стоящим в очереди на получение жилья, а это более 3 тыс. человек.

Аким области поручил местным органам власти подготовить к вводу в эксплуатацию все простаивающие несколько лет дома, а также благоустроить дворы, создать комфортные условия для новоселов.

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