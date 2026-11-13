Призвание – дарить радость

Язык Абая Никите Лаврову знаком с детства. Он рос в ауле Северо-Казахстанской области, ходил в школу с казахским языком обучения, а сейчас успешно работает ведущим на мероприятиях по всей стране. Прекрасное владение государственным языком помогает ему импровизировать, шутить и создавать настроение зрителям.

фото из личного архива Н. Лаврова

Никита родился в 2002 году в России. Детские годы прошли в селе Бидайык Уалихановского района Северо-Казахстанской области. В детском саду и школе занятия были только на казахском языке.

– С раннего детства все мои друзья были казахами, – рассказывает 24-летний парень. – Благодаря этому я начал понимать культуру, менталитет казахского народа. Наш учитель Райхан Касимова занималась с нами с нулевого класса. Я очень благодарен ей за то, что она привила мне любовь к языку.

Дома с уроками Никите помогала мама. Вдвоем за кухонным столом они читали «Әліппе», учили стихотворения.

В 15 лет Никита переехал с семьей в село Кишкенеколь Уалихановского района. Во время каникул подрабатывал официантом. В ресторане парень познакомился с ведущими праздников. Там и наблюдал, как они выходили к гостям, беседовали с залом и соз­давали праздничное настроение.

– Я смотрел на них и восхищался. Говорил себе, что когда-нибудь тоже выйду на сцену, буду дарить людям эмоции и радость, – вспоминает наш собеседник.

Вскоре помог старший друг и наставник Арман, который работал в районном Доме культуры. Когда Никите исполнилось 18 лет, он пригласил его к себе, помог освоить работу звукооператора и диджея. Наш герой установил на ноутбук необходимые программы, учился сопровождать концерты и семейные торжества. Затем начал подменять наставника на мероприятиях, а позже работать в паре с тамадой.

Для продолжения карьеры важно было идти дальше. Никита Лавров поступил в Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова по направлению культурно-досуговой работы. И здесь он выбрал казахскую группу. Вместе с однокурсниками изучал сценическое движение, актерское мастерство, режиссуру, создание сценариев, грим и хореографию.

Важным событием для Никиты стало участие в работе Молодежно-досугового центра. Его руководитель Роза Байденовна набирала участников для больших мероприятий и конкурсов. По словам собеседника, здесь ему помогли стать более уверенным, научили выступать перед публикой. Рядом были вокалисты, домбристы, хореографы, с которыми он участвовал в творческой жизни центра.

Одной из запомнившихся работ стала роль Кайрата Рыскулбекова в постановке о Желтоксане. Спектакль готовили для участия в олимпиаде на казахском языке. Так к Никите пришло первое признание от зрителей.

После получения диплома в 2024 году Никита понял, что готов самостоятельно проводить праздники. Первый заказ – мероприятие, посвященное футболу, на центральной площади Кокшетау. По воспоминаниям собеседника, там собрались около четырех тысяч человек.

– Благодаря университету у меня прошла боязнь сцены, – рассказывает ведущий. – Я люблю людей, мне нравится выступать. Вышел, поприветствовал Кокшетау на двух языках, и мы хорошо отработали.

Вскоре Никита поехал в Астану и провел семейный праздник на казахском языке. Вернувшись в Кокшетау, ведущий выложил видео со своим выступлением в социальные сети и лег спать. А утром проснулся и обнаружил множество пропущенных звонков.

Его ролики начали набирать просмотры. По словам Никиты, видео в Instagram и TikTok собрало миллион просмотров, а за один день у него прибавилось 10 тыс. подписчиков. Люди оставляли десятки тысяч комментариев, удивлялись тому, как свободно русский парень ведет той на казахском языке. Летний календарь тут же начал заполняться заказами.

Сегодня Никита Лавров выступает на казахском и русском языках, проводя в разных городах и регионах свадьбы, ұзату, құдалық, тұсау кесу, дни рождения. На праздниках ведущий с легкостью переключается с одного языка на другой. К примеру, официальную часть он может провести на казахском, игры и конкурсы – на русском, а во время традиционных обрядов разбавляет речь бата, пословицами и поговорками.

Особенно приятно Никите слышать слова старших. Когда в конце тоя он подходит к аксакалам за благословением, они хвалят его речь, мастерство, желают успехов и долгой жизни.

Также талантливый парень состоит в столичном сообществе «Талап», которое объединяет 12 ведущих. Вместе с коллегами Никита участвует в юмористическом проекте «Импровизация», где придумывает истории прямо во время выступления. В этом деле знание казахского языка является преимуществом. Оно помогает наладить контакт, почувствовать настроение собеседника и к месту пошутить.

– Казахский юмор – особенный, – отмечает собеседник. – Чтобы его понять, нужно пожить в казахоязычной среде, почувствовать ее, пообщаться с людьми. Я могу шутить на казахском, а могу говорить по-русски, но мыслить при этом на казахском.

По дороге на мероприятия Никита включает любимые песни на казахском языке и поет вместе с исполнителями. Никита слушает Alem, Кайрата Нуртаса, Айкына. Особенно тепло отзывается об ансамбле «Дос-Мукасан». Фильм об истории коллектива, признается молодой человек, смотрел с большим волнением.

– Самое главное – дружить со всеми, понимать людей. Я верю, что язык объединяет, служит мостом между народами. Важно сохранить эту связь, развиваться и быть лучшим в своем деле, – считает Никита Лавров.