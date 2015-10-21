Призвание – рабочий

Примерно с таких слов начинаются трудовые характеристики тысяч людей на заводе. Многие из них высоко поднимаются по служебной лестнице, но не меньшую гордость предприятия составляют оставшиеся верными званию рабочего. Гаффар Джумабаевич – в их числе. Слесарь механосборочных работ четвертого разряда при случае профессионально управится с электрогазосварочным оборудованием. В последние годы освоил специальность слесаря-гидравлика, так что он штатный выездной специалист по налаживанию и запуску МБУ-125, ПАП-60, а такие дела доверяются лишь самым высококвалифицированным рабочим, ведь от них в значительной степени зависит престиж главной продукции завода. Портрет Г. Абканова не раз помещался на Доску почета предприятия. И – безусловное подтверждение профессионализма – он имеет личное клеймо. Таким в рабочей среде – уважение товарищей, на таких с особым почтением смотрит молодежь, впервые входящая в цех. Что ж, у каждого из них есть шанс назвать с годами заводскую проходную ступенькой к вершинам мастерства. Тем более при поддержке опытных наставников: Абканов, к примеру, обучил секретам своей профессии более 15 парней, прежде всего передав им уважительное отношение к званию рабочего.
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