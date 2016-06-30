Свежий выпуск
​Призвание – служить народу
Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Об этом шла речь на торжественном собрании, прошедшем в связи с Днем государственного служащего. Напомним, эта дата появилась в календаре профессиональных праздников 3 года назад по Указу Президента. Это еще раз подчеркивает статус тех, кто решил посвятить себя служению государству. Но прежде всего речь идет о высокой степени ответственности и не менее высоких моральных качествах.

– В Плане нации «100 конкретных шагов» Глава государства подчеркнул, что современное государство невозможно без профессионального государственного аппарата, формированию которого уделено особое внимание. В век глобализации и конкуренции многое зависит от госслужащих, ведь они – основные исполнители глобальных реформ, которые происходят в стране, – сказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, выразив при этом слова благодарности представителям старшего поколения, ветеранам государственной службы, сумевшим взрастить молодых управленцев и специалистов, готовых к новым переменам. Руководитель региона также подчеркнул, что госслужащие – это носители идей Лидера нации, его сподвижники.

В свою очередь руководитель департамента Министерства по делам государственной службы РК и председатель совета по этике по Атырауской области Мухит Избанов напомнил, что образ госслужащего должен соответствовать высоким нравственным, этическим и профессиональным принципам, человек должен быть морально устойчивым.

– Нам надо на всех этапах поддерживать госслужащих. Как говорили умные люди, при хороших законах и плохих служащих управлять страной невозможно, а вот при плохих законах и хороших служащих – вполне. Поздравляю всех своих коллег с Днем государственного служащего. Служить своему государству – это значит служить своему народу, быть патриотом, – отметил М. Избанов.

В Атырауской области работают 3 546 госслужащих, которые оказывают государственные услуги населению. В этот день лучшие из них получили благодарственные письма министра по делам государственных служащих и почетные грамоты акима области. 

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