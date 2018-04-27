​Призвание – врач

У меня, близко знавшего его в течение 40 лет, сложился о Бекмахане образ профессионала с особым обаянием харизматичного лидера. После распада Советского Союза и обретения суверенитета страна встретилась с агрессивным лицом рынка, сопровождавшимся экономическим кризисом, в эпицентре которого оказалась вся социальная сфера жизни. На селе в течение 2 лет закрылись тысячи больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунк­тов, и более 50% сельского населения лишилось медобслуживания. В городах начался массовый отток медработников в другие сферы. Самую благополучную в советский период правительственную больницу охватил тот же кризис. Для того чтобы понять груз ответственности главного врача Бекмахана Куралбаева, необходимо раскрыть характер и суть объекта, которым он рискнул руководить.

Центральная клиническая больница Управления делами Президента была учреждением, призванным обслуживать партийных и советских работников высшего звена, ученых, работников культуры в звании заслуженных деятелей. Этот тысячный коллектив вошел к началу новейшей истории общества с осознанием особого положения каждого своего сотрудника. За спиной каждого работника стоял кто-то из высших чинов, принимать или увольнять кого-либо не только для главврача, но и для министра было чревато опасными последствиями, что я испытал непосредственно на себе.

В этом контексте сказать, что Бекмахана Куралбаева встретила тяжелая работа, – значит не сказать почти ничего, поскольку эта клиника принципиально отличалась от всех известных больниц. Готов ли он был к такой встрече?

Создается совершенно объективный, не нуждающийся в комментариях портрет современного казахстанского менеджмента. И это не просто так сказано. Потому что менеджмент в здравоохранении – это экстремальное и одновременно рыцарское дело, поскольку связано с жизнью и здоровьем не только простых граждан, но и людей, наделенных властью, это сверхответственная работа, которой можно научиться, только ввязавшись в бой.

Большинство учреждений здравоохранения в 1990-е годы хотя окончательно и не развалилось из-за унизительно низкой оплаты труда медиков, но держалось уже во многом на иссякающем энтузиазме отважных специалистов. Талантливый организатор взял бразды правления в свои руки в период, когда старшее поколение, героически преодолевавшее трудности, таяло на глазах. А молодое, которому выпала честь этот энтузиазм возрождать, только формировалось.

К моменту прихода на долж­ность главного врача клиничес­кого центра Бекмахан Куралбаев успел получить солидные профессиональные навыки, давшие ему возможность чувствовать себя уверенно в испытаниях. И с годами его представления о менеджменте только обострили чувство ответственности за свои действия. Начав работу как участковый врач поликлиники, он успел побывать на военной службе в качестве полкового врача. Прошел должности младшего научного сотрудника клиничес­кого подразделения Института питания, заместителя главврача Республиканской клинической больницы, главврача городской больницы, начальника Алматинского облздравотдела, старшего референта, заведующего отделом здравоохранения Управделами Президента. Он довольно быстро доказал, что способен одолеть более трудные участки в системе здравоохранения, и ближе к середине 1990-х ни у кого не возникало сомнения, что возглавить Центральную клиническую больницу Президентского медицинского центра, кроме него, некому.

Главными признаками незау­рядности менеджерского мас­терства стали сила внутренней энергии, профессиональное мышление, умение передавать свои знания коллективу. Бекмахан Куралбаев не собирался перевоспитывать коллектив, а добивался того, чтобы у подчиненных появлялось понимание его установок, действий, необходимости развития, – в чем он видел единственно верный путь к успеху.

Как брак без любви невозможно назвать счастьем, так и выполненную профессионально, но не согретую теплом сердца работу нельзя считать образцом высокого профессионализма. Коллектив, воспитанный в рамках жесткой иерархии, пос­тепенно трансформировался в добровольное сообщество единомышленников, как большая семья, настроенная на любовь к своему делу и друг другу. Сохранить и приумножить ее – примета человеческого достоинства. В то же время Куралбаев, как умный и тонкий организатор, каждый раз должен был брать быка за рога, решительно устраняя сложности! В нем клокотал большой общественный темперамент. При этом он был обязан все вещи называть своими именами и расставлять правильные акценты, деликатно, но жестко.

Слов нет, профессия эта изматывающая, настраивающая на нечеловеческое напряжение. Не зря в нашей жизни сложился совсем другой, почти культовый образ руководителя-профессионала: нервного, вечно шифрующегося, закрытого. Но Бекмахан Куралбаев к этому типу, к счастью, не относился.

Его мысли и вопросы были всегда конкретны и просты только с одной стороны, а с другой – очень сложны, заставляли совершенствоваться. Он настолько разбивал все привычные каноны, что невольно задумывались, имеет ли смысл оценивать его деятельность по традиционным критериям и втискивать в ­обычные рамки. Оставалось либо принять, либо опровергнуть то, что он предлагал. Но коллектив признал его безоговорочно!

Подчиненные обычно редко говорят добрые слова о своем главном враче. А его любили, хотя подчас и винили за резкость и прямоту. Он избегал сентиментальности, не допуская идеализации себя. За то, что сделано, он всегда отвечал. Пожалуй, с Бекмаханом было действительно нелегко: человек-«мотор», беспрерывно затевавший что-то новое, необычное. Чтобы быть с ним рядом, нужно было включиться в тот же ритм, стать таким же одержимым.

С другой стороны, будь иначе, наверное, Куралбаев не был бы Куралбаевым, профессионалом в высшей степени, он интриговал и как магнит притягивал к себе. История этого человека – поразительный опыт приумножения символического капитала, что достался поколению современных интеллектуалов от их отцов и наставников, что дает объяс­нение, каким образом он стал сверхуспешным организатором.

Чтобы спасти почти развалившуюся службу, Куралбаев принимал неординарные меры, которые поначалу были скептически приняты в чиновничьей среде, в том числе медицинской. Именно в тот период одному «великому» взбрело сумасшедшее желание ее приватизировать, который совершал беспрерывные гонения на непослушного главного врача. К счастью, она оказалась не по зубам даже такому «всесильному» человеку.

Куралбаев благодаря своему твердому характеру, дару предвидения сумел построить четкую бизнес-модель выживания. Продолжая работать по тяжеловесной болезнецентрической модели, характерной для нашего здравоохранения и послужившей главной причиной кризиса медицины в условиях рынка, Куралбаев приступил к коренному реформированию деятельности в своем «отдельно взятом государстве», что потребовало крутых организационных мер.

Он знал, что системы здравоохранения стран, взявшие на вооружение рекомендации Алма-Атинской конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ 1978 года по первичной медико-санитарной помощи, придерживаясь здоровьецент­рической модели, добились крупных успехов в оздоровлении нации. Поэтому прежде всего он взялся за реформирование службы первичной медико-санитарной помощи, ориентируясь на внедрение малозатратных стационарозамещающих технологий – стационаров на дому, дневных стационаров, системы профосмотров с акцентом на выявление факторов риска, все в духе и философии Алма-Атинской декларации. Скоро последовал и результат: увеличился оборот койко-мест в 2–3 раза, двукратно сократился срок пребывания в стационаре и двукратно же снизились показатели экстренных и повторных госпитализаций, что было немыслимо без отказа от прежних устаревших подходов.

Сам Куралбаев изучал передовой зарубежный опыт и внедрял его в своей клинике. Достаточно сказать, что было внедрено более 500 инновационных технологий. Парк лечебно-диагностического оборудования полностью обновился. Именно эти меры обеспечили экономический эффект в сумме более 3 млрд тенге.

Функционирование единой автоматизированной информационной системы управления, внедрение телемедицины дали возможность не только осуществлять телеконсультации с ведущими специалистами известных всему миру медицинских центров, но и проводить обучение врачей. Решение этих вопросов способствовало выводу клиники в кратчайшие сроки на лидирующие позиции в стране. Убедительное тому свидетельство – высокое признание: присвоение коллективу Государственной премии РК и звания «Лучшая клиника 2007 года». Завоевав это звание, он сразу угодил в отличники и потом долго пожинал лишние для него признания успеха. Потому что отличников у нас не любят, им завидуют, что зачастую проявляется в виде ненависти. Вот и получилось, что клинику, то есть его, подвергли всесторонней тщательной проверке в течение года! Все завершилось благополучно.

Нынешней жизнью востребован человек, который не только трудится и зарабатывает, но и должен быть человеком культуры, что есть магистральное направление нашего бытия. Куралбаев представлял собой образец решения очень сложной, требующей большой квалификации проблемы – соединения социокультурной ориентации и профессионализма.

В сложные годы экономичес­ких трудностей он принимал серьезные меры по социальной защите сотрудников, вводил дифференцированную оплату труда, что способствовало коренному улучшению качества медобслуживания. Зарплата мед­работников клиники тогда более чем в 3 раза превышала средний республиканский показатель.

Бекмахан Сыбанбаевич был эстетом, умел с изыском организовать досуг коллектива. В его понятии клиника должна была встречать красивым интерьером, дополненным вежливым персоналом, что создавало комфортную среду – важное подспорье для успешного лечения. Она выполняла реабилитационную функцию, проводя санаторно-курортное лечение. Был создан беспрецедентный синтез высококлассной клиники, санаторно-курортного лечения и отличного сервиса, ничуть не уступающего уровню пятизвездочного отеля. Платные услуги не превышали их стоимос­ти в частных медучреж­дениях. Так, средняя продолжительность жизни обслуживаемого контингента клиники составляла 82 года, а по стране – 65 лет.

С изяществом выстраивалась схема взаимодействия между под­разделениями этой иерархически сложной системы, чтобы при возникновении проблем решать их как единое целое. Современная больница, клиническая тем более, – это искусство врача. Клиническая больница Президентского центра представляет собой такую сложную композицию, созданную в свое время профессором Куралбаевым.

В этом я убедился, когда в течение почти 2 месяцев шло круг­лосуточное сражение за жизнь академика Ормантаева. Я прис­тально следил за процессом работы клиники, которая мобилизовала свои ресурсы синхронно и безупречно. Благодаря фантас­тическим усилиям этого замечательного коллектива, четкому взаимодействию и профессионализму хирургического и реанимационного отделения удалось спасти, в буквальном смысле вырвав из лап смерти всеми нами уважаемого Камала Ормантаева. Правильность и адекватность лечения подтвердили высокие специалисты-консультанты, специально прибывшие из Москвы и Германии. Чтобы совершить такое, Куралбаев должен был родиться ученым. Так и есть, ведь он был доктором медицинских наук, профессором и академиком. Тем более что в клинике под его руководством велись научные исследования под стать НИИ. Поэтому неудивительно, что у известного исследователя были солидные правительственные награды.

Работать с ним было насколько сложно, настолько и интерес­но, ибо нет ощущения разрыва между тем, как он работал и жил. Возглавляя этот чудесный коллектив в течение 13 лет, он сделал его своим добрым миром. В нем он жил и творил, стал им же любим. Он был основателен во всем – во врачевании, организаторстве, учености, дружбе, детях, во многом другом. Во всем, что делал Бекмахан, не было ничего извне, все из него самого. Он одновременно был и человеком команды, и личностью.

Бекмахан Куралбаев был человеком, словно специально поставленным сохранить и приумножить достоинство этой известной всей стране клиники. Он задавал сподвижникам профессиональные планки настолько высокие, что все находящиеся рядом вольно или невольно совершали пос­тупки с оглядкой на него. За годы своего руководства у огромного числа людей он заработал благодарную нежность. Когда я встречался с ним, мне всегда становилось радостно. Многие испытывали то же самое. Мне кажется, оказывать помощь другим людям, приносить радость – это было состоянием его души, неизбывной потребностью, его счастливым предназначением. Бекмахан не мог жить без заботы обо всех: о знакомом и незнакомом, о ближнем и дальнем.

Любовь к людям была проявлением богатства его духа и внутренней культуры. Мне дос­талось право называть его своим учеником. В мои опальные годы он не боялся громко и публично называть меня учителем. И близко зная этого прекрасного человека, я лично убеждался, что он мог уважать и ценить любого человека, не отмеченного злодейством.

А в жизни он был брутальным красавцем с ранимой душой. В Бекмахане счастливо сочетались мужественность и чувствительность. В пору его учебы в Москве в ординатуре ходили легенды, что красавицы-аспирантки «становились в очередь», претендуя на его внимание. Тем не менее в отношениях с людьми, особенно с женщинами, он был всегда весьма учтив и сдержан. Оставался верным своей первой единственной любви – очаровательной Сауле. Вместе они вырастили красивых и умных дочерей – Дилю и Жанну, талантливого и доброго сына Армана, которые стали генетическими носителями этой гордой фамилии.

Такой человек, как Бекмахан, был редкой и еще не до конца осознанной удачей в нашей жизни. Видимо, Аллах замыслил его личность масштабной, потому и нравственный счет самому себе Бекмахан, врач от Бога, ставил высоко.

Бекмахан Куралбаев остается в общественном сознании признанным лидером. Его светлый путь и добрые дела имеют несомненное продолжение в сердцах его близких, многочисленной армии соратников, верных друзей, благодарных пациентов. Ты будешь жить в нашей памяти вечно, дорогой друг Бекмахан!