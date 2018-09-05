Призванный повысить прозрачность деятельности органов статистики законопроект одобрил Мажилис

Общество
1569
Лаура Тусупбекова
Фото с открытых источников
Мажилис на пленарном заседании одобрил поправки в закон о государственной статистике. Они призваны повысить прозрачность деятельности госорганов, отвечающих за этот блок, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил, представляя проект закона, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, в целом законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в области госстатистики.

"А также (направлен – прим. автора) на повышение уровня прозрачности деятельности органов государственной статистики – процессов сбора, обработки и распространения информации, рост качества собираемых данных и официальной статистической информации", – отметил глава МНЭ.

По его словам, проектом предусмотрено обеспечение обратной связи с респондентами и снижение нагрузки на них путем исключения сбора дублирующих показателей.

Популярное

Все
Инвесторам – зеленый свет!
Строить прогрессивное общество
О добром наставнике замолвите слово...
Наказание неминуемо
Точный прицел с Laporte
Олимпийский штаб в столице
Под зимними ливнями
Аппетит «расширенного» Правительства превосходит возможности экономики
Разрушающая сила кармы
Запрет на корейскую лапшу отменили в Казахстане
Школьников первой смены перевели на дистанционку в Астане
Главный тренер клуба НБА продлил рекордный контракт после развода с женой
Вымогавшего миллион долларов у предпринимателей мужчину задержали в ЗКО
ALEM – прорыв в современной медицине
Информационно-пропагандистскую группу создали в МЧС
Простые, но вечные истины
Кампания против кори
Указ Главы государства
Новинки для книголюбов
Забота год за годом
Не рукоделие, а сustom art
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Объединиться в молитвах за мир
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области
Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировое турне
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Какие причины нужны для смены ФИО в Казахстане?
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской об…
Кто поможет казахстанцам решить спор со страховой компанией…
Метели снова сменятся морозами в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]