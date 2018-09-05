Призванный повысить прозрачность деятельности органов статистики законопроект одобрил Мажилис

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Мажилис на пленарном заседании одобрил поправки в закон о государственной статистике. Они призваны повысить прозрачность деятельности госорганов, отвечающих за этот блок, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил, представляя проект закона, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, в целом законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в области госстатистики.
"А также (направлен – прим. автора) на повышение уровня прозрачности деятельности органов государственной статистики – процессов сбора, обработки и распространения информации, рост качества собираемых данных и официальной статистической информации", – отметил глава МНЭ.
По его словам, проектом предусмотрено обеспечение обратной связи с респондентами и снижение нагрузки на них путем исключения сбора дублирующих показателей.