В мужском одиночном разряде первое место выиграл россиянин Евгений Донской, взявший в финале верх над своим соотечественником Константином Кудрявцевым – 6:3, 6:3. Сильнейшей в женском одиночном разряде стала Алена Сотникова (Украина). В решающем матче она выиграла у россиянки Вероники Кудерметовой – 6:2, 6:3.

В женском парном разряде первенствовали Вероника Кудерметова и Натела Дзаламидзе (обе – Россия), а в мужском парном – Ярослав Шило и Андрей Василевский (оба – Беларусь).

На треке Италии

На международных соревнованиях по велотреку в Италии казахстанские спортсмены выступили весьма успешно. Султанмурат Миралиев стал победителем в групповой гонке скретч. Непосредственно в борьбе за первое место, как сообщает сайт Казахстанской федерации велоспорта, он оставил позади соперников из Италии и Аргентины.

Чуть ранее также отличились казахстанцы Сергей Шатовкин, выигравший золотую медаль в групповой гонке по очкам, и наш олимпиец-2016 Артем Захаров, получивший серебряную награду.

При своих интересах

В последний день июля в таиланд­ском городе Накхонратчасима завершился женский чемпионат Азии по волейболу среди молодежных команд, составленных из игроков в возрасте до 19 лет. Первое место, как и два года назад на подобных состязаниях, заняли спортсменки Китая, выигравшие в финале у сверстниц из Японии – 3:2. Бронзовые медали получили хозяйки чемпионата – спортсменки Таиланда, в матче за третье место обыгравшие команду Вьетнама – 3:1.

На прежнем месте остались не только волейболистки КНР, но и игроки сборной Казахстана. В двух заключительных матчах подопечные главного тренера молодежной сборной РК Елены Павловой сначала уступили команде Южной Кореи – 0:3 (17:25, 20:25, 18:25), а затем нанесли поражение соперницам из Индии – 3:1 (22:25, 25:22, 25:14, 25:10). В итоге – вновь седьмое место среди 15 команд, участвовавших в первенстве.

Помимо спортсменок из Китая, Японии, Таиланда и Вьетнама нашу дружину сумели опередить еще волейболистки Южной Кореи и Китайского Тайпея, а ниже в турнирной таблице расположились сборные Индии, Ирана, Филиппин, Австралии, Макао, Гонконга, Новой Зеландии и Шри-Ланки.

Перед каникулами

Сыграны матчи 17-го, предпоследнего тура первого этапа чемпионата Казахстана по футболу среди команд Первой лиги. Особой результативностью клубы не блеснули: «Кыран» (Шымкент) – «Кызыл-Жар» (Петропавловск) – 0:0, «Махтаарал» (Южно-Казахстанская область) – «Шахтер-Булат» (Темиртау) – 1:0, «Каспий» (Актау) – «Кайсар» (Кызылорда) – 0:0, «Байконур» (Кызылорда) – «Алтай» (Семей) – 0:2, «Экибастуз» – «Байтерек» (Астана) – 2:1.

В активе лидирующего «Кайсара» 39 очков, далее идут «Кызыл-Жар» – 33, «Махтаарал» – 30, «Алтай» – 29... Нападающий «Алтая» Сергей Шафф, забивший очередной мяч с пенальти, довел счет своим голам до 9. Игры следующего тура команды проведут 7 августа, а потом на 20 дней уйдут на каникулы. На втором этапе лучшие коллективы будут играть за 1–6-е места, аутсайдеры – за 7–10-е.