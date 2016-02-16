​Призы – «Ореховому дереву»

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Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Это специальный приз международного жюри «За способность вызвать улыбку несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию» и специальный приз кинокритиков «За живой и смелый портрет сельской жизни». Кинофестиваль в Везуле является крупнейшим и старейшим культурным форумом азиатского кино во Франции и в Европе. На него съезжаются многочисленные любители азиатского кино из Франции, Швейцарии, Люксембурга, Германии и Италии.

Всего за историю существования МКФ «Азиатское кино» в конкурсе полнометражных фильмов участвовали следующие кинокартины производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова: «Подарок Сталину» Рустема Абдрашова (Гран-при, 2008), «Солнечные дни» и «Приключение» режиссера Наримана Туребаева (2012).

Картина «Ореховое дерево», рассказывающая о взаимоотношениях в обычной казахстанской семье, попала в основную конкурсную программу фестиваля. Конкуренцию казахстанскому фильму составили 8 картин из Китая, Японии, Южной Кореи, Ирана, Филиппин и Турции. Всего в рамках фестиваля было показано более 90 фильмов в разных программах. Представленный публике лично режиссером фильм был тепло встречен зрительской аудиторией и вызвал оживленные дискуссии среди специалистов.

Отметим, что ранее работа Ерлана Нурмухамбетова получила главный приз в секции New Currents («Новые течения») XX Пусанского международного кинофестиваля, который прошел в октябре прошлого года в Южной Корее, а также участвовала в конкурсе новаторского кино Free Spirit Competition («Свободный дух») ХХХI Международного Варшавского кинофестиваля.

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