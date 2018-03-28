​Призы под занавес

Мы уже сообщали о том, что в Павлодаре, в спорткомплексе «Баянтау», завершился XXVI чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги. В третий раз подряд, на этот раз задолго до окончания турнира, золотые медали выиграли спортсменки усть-каменогорского «Алтая» – в 35 проведенных матчах они одержали 34 (!) победы и лишь однажды проиграли. Подопечные главного тренера чемпион­ской команды Юрия Панченко набрали 98 очков, а далее команды расположились в таком порядке: «Жетысу» (Талдыкорган) – 79 очков, «Иртыш-Казхром» (Павлодар) – 77, «Алматы» – 60, «Астана» – 44, «Куаныш» (Петропавловск) – 29, «Алтай-2» (Усть-Каменогорск) – 29, «Караганда» – 4 очка.

На параде закрытия соревнований были названы победители в различных индивидуальных номинациях. Призами были отмечены волейболистки «Алтая» Наталья Шаршакова, Кристина Аниконова, Сана Анаркулова и Ольга Дробышевская, Людмила Малофеева из «Жетысу», Анастасия Азанова и Анна Тарасова из Павлодара, Татьяна Фендрикова из Алматы.