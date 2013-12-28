Призы разыграли боксеры

Более 150 спортсменов из семи стран и десяти регио­нов республики, а также Алматы и Астаны прибыли на получившие широкую известность боксерские соревнования. Был проведен 141 поединок в 10 весовых категориях в соответствии с правилами АИБА. По оценкам боксеров и тренеров, соревнования прошли на высоком организационном уровне. Их победители и призеры награждены дипломами, медалями, денежными призами.

В весовой категории до 69 кг был учрежден приз акима Карагандинской области – автомобиль «Тойота Рапид». Самые результативные судьи были отмечены дипломами и ценными подарками от организаторов турнира. В номинации «За лучшую технику» удостоились награды кубинцы Аргеларос Перес (49 кг) и Франко Майкуль (52 кг). За волю к победе был отмечен Маматали Зульпухар в весовой категории 75 кг (КНР). Приз зрительских симпатий завоевал карагандинец Виталий Бондаренко в весе 91+ кг.

Наталья РЫЖКОВА