​Призыв к диалогу

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что в Казахстане с пристальным вниманием и озабоченностью наблюдают за процессами, происходящими на Ближнем Востоке. Как ответственный член мирового сообщества наша страна выражает обеспокоенность ростом напряженности в отношениях между Королевством Саудовская Аравия и Исламской Республикой Иран на фоне угрозы безо­пасности и стабильности в регионе и необходимости наращивания глобальной борьбы против терроризма.

«Мы призываем руководство дружественных нам братских государств этого региона – Саудовской Аравии и Ирана, а также других стран – принять необходимые меры для недопущения дальнейшей эскалации межконфессиональной напряженности, налаживания политического диалога и проведения переговоров между странами с целью обеспечения согласия и восстановления дипломатических отношений. Мы призываем все вовлеченные стороны не допустить перехода опасной черты», – говорится в комментарии МИД РК.

Кроме того, казахстанская сторона особо подчеркивает недопустимость нападения на иностранные диппредставительства, а также выступает за политическое решение и диалог как единственно верный путь урегулирования сложившейся ситуации.