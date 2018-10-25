​Призыв к глобальному диалогу

Очередной Саммит форума «Азия – Европа (АСЕМ) проходил в Брюсселе 18–19 октября. При этом панъевропейский телеканал Euractiv 16 октября ретранслировал интервью с Президентом ­Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого Глава государства заявил о заинтересованности Казахстана «в реализации ключевой концепции форума АСЕМ по укреплению взаимосвязанности государств евразийского контента».

В своем интервью Президент Казахстана подчеркнул, что партнерство в Евразии способно укрепить мировую систему. При этом Глава государства считает: ключевой инструмент повышения доверия в отношениях между странами Европы и Азии – совместные усилия по разрешению существующих и предотвращению новых конфликтов и кризисов.

РИА «Новости», со своей стороны, сообщило о том, что во время своего выступления на сессии форума Президент Нурсултан Назарбаев сравнил сегодняшнюю ситуацию в мире с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия. Казахстанским Лидером было высказано мнение: «Саммит АСЕМ должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз и другие державы к поиску решений существующих разногласий в мире».

В связи с этим, как отметил доцент Берлинского центра изучения Каспийского региона Матиас Дорнфельд, «наи­большее впечатление на пленарной сессии АСЕМ произвело выступление Президента Нурсултана Назарбаева, который представил свое стратегическое видение необходимости тесного взаимодействия мировых держав в лице США, Китая, России и Европейского союза для обеспечения глобальной стабильности и безопасности».

– Форматы подобного взаимодействия могут быть разные, главное – создать основу для будущего диалога. В последнее время мир стал наиболее хрупок и нестабилен, это касается международной политики, мировой экономики и вопросов безопасности. Поэтому инициатива Президента Казахстана о созыве мировых держав для решения глобальных проблем под эгидой ООН является свое­временным и решительным началом будущего диалога. Казахстан на своем опыте доказал, что может и в дальнейшем служить эффективной площадкой для обсуждения любых проблем человечества, – считает Матиас Дорнфельд.

По мнению члена Британского королевского географического общества Ника Филдинга, призыв Нурсултана Назарбаева к лидерам России, Китая, Америки и Европейского союза найти способ разрешения растущих разногласий между ними заслуживает похвалы.

– Президент Казахстана правильно описывает ужасные последствия игнорирования нынешнего движения в сторону конфликтов во многих частях мира. Его предложение организовать встречу мировых лидеров для обсуждения этих вопросов соответствует растущей роли и статусу его страны в качестве медиатора, и это предложение следует приветствовать, – подчеркнул Ник Филдинг.

Авторитетный немецкий политолог и публицист Александр Рар также считает актуальным призыв Президента Нурсултана­ Назарбаева к США, России, Китаю и государствам ЕС осознать свою ответственность перед человечеством и вести совместный поиск решений международных конфликтов. Эксперт подчеркнул, что Казахстан, неоднократно доказывавший успешность своих посреднических усилий, готов предоставить площадку для встреч лидеров этих стран.

– Мировое сообщество должно отнес­тись серьезно к этому предложению. Успех во многом будет зависеть от диалога, который предлагает Казахстан, – убежден немецкий политолог.

Бывший вице-президент Болгарии Маргарита Попова также подтвердила, что выраженная готовность Казахстана предложить Астанинскую платформу для встречи мировых лидеров для обсуждения самых острых проблем – это очередной пример последовательной и эффективной мирной политики Президента Казахстана.

– Выступление Нурсултана Назарбаева­ на Саммите форума «Азия – Европа» – символ объединения воли народов и государств различных континентов за спасение цивилизаций, сохранение человеческого достоинства, – отметила Маргарита Попова.

Директор Шведского института политики безопасности развития Сванте Корнелл, со своей стороны, обратил внимание на то, что выступление Президента Казахстана на форуме АСЕМ может показаться несколько тревожным для некоторых, поскольку он поднял вопросы о растущей геополитической конкуренции и неразрешенных конфликтах, которые выходят из-под контроля.

– Однако Нурсултан Назарбаев озвучил опасения многих европейцев и азиатов по поводу того, что мир сегодня стал менее безопасным, чем это было 10 лет назад. Президент Казахстана также дип­ломатично обращает внимание на роль великих держав в усугублении локальных конфликтов, а также на их соперничество, что осложняет урегулирование конфликтов, – считает Сванте Корнелл.

Старший сотрудник Европейского центра по миру и развитию профессор Будимир Лазович (Сербия) выразил мнение, что «казахстанский Лидер, глубоко понимая, что альтернативы диалогу нет, призвал ключевых игроков мира – США, Россию, Китай и страны ЕС – взять на себя ответственность с тем, чтобы найти мирные решения накопившихся проблем. Большого уважения заслуживает тот факт, что Глава Казахстана предложил Астану в качестве площадки для проведения переговоров с участием мировых держав. Это в очередной раз стало подтверждением миролюби­вости и открытости внешней политики Казахстана».