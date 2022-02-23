Призыв к мирному урегулированию

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Ануар Калмыков

Казахстан призывает к урегулированию ситуации вокруг Украины мирными дипломатическими методами.

В понедельник вечером Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о том, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой Народной Респуб­лики и Луганской Народной Республики. Соответствующие указы были подписаны им также вечером 21 февраля.

Комментируя ситуацию с казахстанской стороны, министр иностранных дел Мухтар Тлеу­берди заверил, что «вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит».

– Мы исходим из основ международного права и основных принципов Устава ООН, – подчеркнул министр. – Понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет. Поэтому Казахстан призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению.

Мухтар Тлеуберди также сообщил, что посольство РК в Киеве продолжает работать, дипломаты находятся на связи с нашими гражданами в Украине. Рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев. В случае каких-либо военных действий глава внешнеполитического ведомства призвал граждан РК срочно связываться с посольством в Киеве.

Он также отметил ряд причин, которые могли повлиять на решение России по ЛНР и ДНР.

– Во-первых, понятно, что отсутствуют договоренности между Западом и Россией по системе безопасности. Как вы знаете, российская сторона направила проекты соглашений между Россией и США, а также проект соглашений между Россией и НАТО. Но по этому соглашению на данный момент понимания не достигнуто. Во-вторых, участники «нормандского формата» не достигли взаимопонимания по путям реализации минских соглашений. В-третьих, мы говорим о гуманитарном кризисе в Донецкой и Луганской респуб­ликах. Вы знаете, что потоки беженцев сейчас направились из этих республик в сторону России, – отметил он, отвечая на вопросы журналистов после вчерашнего заседания Правительства.

Отвечая на вопрос о том, может ли в связи со сложившейся ситуацией быть задействован контингент ОДКБ и, в том чис­ле, казахстанские его части, министр однозначно заявил, что это невозможно.

– Устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил – они могут применяться только на пространстве ОДКБ. Недавно Генеральный секретарь ОДКБ прокомментировал вопрос о возможном направлении миротворческого контингента в ДНР и ЛНР, и он сказал, что это «гипотетический вопрос», то есть, практически это невозможно. Для возможного направления нужна резолюция и соответствующий мандат Совета Безопасности ООН. Но у ООН есть свои миротворческие силы, поэтому в практической плоскости вопрос так не стоит, – сказал глава МИД РК.

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