​Призыв к миру без ядерного оружия

Вчера в Нью-Йорке прошло пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня, посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний.

Заседание было открыто видеообращением Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

– 29 августа имеет для Казах­стана и меня лично очень важное значение. В этот день ровно 30 лет назад я подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, одного из крупнейших на нашей планете. Данное решение стало первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний. Вслед за Семипалатинским были закрыты или законсервированы другие полигоны во всем мире. Запрет на проведение ядерных испытаний приобрел глобальный характер. Прекращение деятельности Семипалатинского полигона проложило путь к принятию в 1996 году Договора о всеобъем­лющем запрещении ядерных испытаний. По предложению нашей страны Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний, – отметил Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что на заре независимости Казахстан сделал и другой исторический выбор – добровольно отказался от четвертого по мощности на планете ядерно-ракетного потенциала.

В последующие годы наша страна стала участницей всех базовых международных договоров в сфере ядерного разоружения и нераспространения, а также мирного использования атомной энергии. В частности, как напомнил Елбасы, Казахстан присоединился к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договору о нераспространении ядерного оружия, Договору о запрещении ядерного оружия.

Кроме того, Первый Президент поддержал МАГАТЭ и предложил разместить на территории нашей страны Банк низкообогащенного урана (его здание было открыто в 2017 году), который позволяет заинтересованным государствам под эгидой агентства обеспечить свое законное право на развитие мирного атома.

Совместные усилия Казахстана с соседями по региону привели к созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

Первым Президентом Казахстана учреждена международная премия за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность. А в прошлом году, как с гордостью отметил Нурсултан Назарбаев, он был удостоен звания «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний», который Елбасы присвоила Организация ДВЗЯИ.

В целом, как подчеркнул Елбасы, за истекшие годы казахстанской дипломатией проделан колоссальный объем работы по продвижению антиядерной тематики на международной арене.

– Римский философ Сенека говорил, что самый простой пример убедительнее самой красноречивой проповеди. В данном контексте Казахстану выпала почетная миссия показать всем странам, что двигаться по пути прогресса и процветания можно и без ядерных мускулов. Время доказало, что мы правильно определили для себя, в чем должна заключаться истинная сила и мощь нового молодого государства. Сегодня Казахстан является признанным донором международной безопасности и стабильности. Думаю, что все выше сказанное дает мне моральное право обратиться к глобальному сообществу с призывом последовать нашему примеру, использовать казахстанский опыт во всем мире, – призвал Нурсултан Назарбаев.

В своем обращении Елбасы отметил, что вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия и продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в текущем году дает повод для определенного оптимизма. В то же время он подчеркнул, что необходимо понимать: пока в мире есть место ядерному оружию – никакой абсолютной гарантии о его неприменении просто не существует. В этой связи Елбасы выразил признательность государствам – членам ООН за принятие Резолюции о поддержке инициированной им Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия.

– Несмотря на очень сложную ситуацию на международной арене, подтверждаю свою уверенность в том, что мы вместе можем добиться данной цели к 100-летию ООН, к 2045 году, – сказал Елбасы.