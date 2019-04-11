Свежий выпуск
​Призыв к молодежи
Ирина Тухватулина, руководитель управления по вопросам молодежной политики Северо-Казахстанской области

Что будет? Целый год страна – без выбранного Президента? Что ждет нас дальше?.. Такие вопросы не раз можно было услышать за последний месяц. О сложившейся ситуации рассуждали даже те, кто политикой никогда не интересовался.

И вот свершилось. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в соответствии с Конституцией страны принял важное и необходимое для народа решение – о вне­очередных выборах. Пройдет всего два месяца, и мы узнаем имя нового Главы государства. 9 июня 2019 года казахстанцы сами определят свое будущее.

«Голосование – священное таинство демократии», – знаменитая фраза американского дея­теля XX века Теодора Хесберга своей актуальности не теряет и сотню лет спустя.

Хочу призвать молодежь: идите на выборы. Голосуйте. Творите демократию и наше будущее. 

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