​Призыв к ядерному разоружению

Свежий выпуск
450
Руслан Ислямов

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов принял вице-президента Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жиля Карбонье, прибывшего в Астану для передачи руководству страны Призыва главы МККК Петера Маурера к государствам, мировым лидерам и гражданам «Ядерное оружие: предотвратить глобальную катастрофу».

Представитель Красного Креста высоко оценил роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ядерном разоружении и посредническую деятельность нашей страны в урегулировании ряда кризисных ситуаций.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Казахстана с Красным Крестом, вклада Астанинского процесса в урегулирование ситуации в Сирии, оказания гуманитарной помощи Афганистану, деятельности МККК в зонах конфликтов, дальнейшего развития взаимодействия с учетом опыта работы РК в составе Совета Безопасности ООН.

Кайрат Абдрахманов отметил недавнюю инициативу казахстанского Лидера по налаживанию диалога между Китаем, США, Россией и ЕС в формате специальной сессии ООН, которая могла бы быть проведена в Астане, для решения актуальных проблем экономического и политического противостояния между ведущими странами мира. 

Популярное

Все
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Дубль Еркебулана Нургалиева принес досрочное чемпионство футбольному клубу «Елимай» в Первой лиге
В Астане наградили победителей VII Абаевских чтений
«Барсы» одолели «леопардов»
По девять лет и миллиарды в придачу
Современное рабство
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Казахстанская команда по робототехнике лучшая в мире
Парадоксы мегаполиса
Гранты есть, нет идей
Чтобы построить водопровод нужен режим ЧС
Девять лет пустых обещаний
Нет прививки? Привет, корь!
Откроется еще одно консульство
Школам не хватает учеников
Двое малышей погибли после травли клопов в Актау
"Акиматы взяли за правило" – Смаилов возмутился переносами сроков и отказом от инвестпроектов
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Спорт споткнулся о тендер?
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Предъявите паспорт, гражданин!
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Впереди – турниры в Испании
А ведь могли решить на месте
Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области
Как селу прокормить страну
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области
Казахский язык вернули в программу вуза в Париже
Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"
Экзоты под пленкой
Гектары просят влаги
Уборку снега из будущего оплатил акимат в Павлодарской области
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Всегда думать о других
Алексею не было равных
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)

Читайте также

Путешествие в один клик
Судьба больших проектов зависит от мелочей
Требуется качественная подготовка
Самое передовое

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]