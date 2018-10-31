​Призыв к ядерному разоружению

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов принял вице-президента Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жиля Карбонье, прибывшего в Астану для передачи руководству страны Призыва главы МККК Петера Маурера к государствам, мировым лидерам и гражданам «Ядерное оружие: предотвратить глобальную катастрофу».

Представитель Красного Креста высоко оценил роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ядерном разоружении и посредническую деятельность нашей страны в урегулировании ряда кризисных ситуаций.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Казахстана с Красным Крестом, вклада Астанинского процесса в урегулирование ситуации в Сирии, оказания гуманитарной помощи Афганистану, деятельности МККК в зонах конфликтов, дальнейшего развития взаимодействия с учетом опыта работы РК в составе Совета Безопасности ООН.

Кайрат Абдрахманов отметил недавнюю инициативу казахстанского Лидера по налаживанию диалога между Китаем, США, Россией и ЕС в формате специальной сессии ООН, которая могла бы быть проведена в Астане, для решения актуальных проблем экономического и политического противостояния между ведущими странами мира.