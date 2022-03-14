"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление

В связи с участившимися в интернете сообщениями о возникающих из-за негативного внешнего макроэкономического фона проблемах, Правительство Казахстана сделало официальное заявление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

В рамках оперативного реагирования на негативные внешнеэкономические явления Правительство и Национальный банк реализуют План совместных действий.

В частности, напомнили в Миннацэкономики, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов Правительством совместно с Национальным банком разработана Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет государственного бюджета.

«Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющих на 12 марта 2022 года порядка 15,3 трлн тенге, или 40% от активов.

Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объеме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора.

Депозиты физических лиц гарантирует государство в пределах, установленных законом. В январе текущего года увеличена до 20 млн тенге сумма гарантии по сберегательным депозитам населения в тенге, а также максимальная совокупная сумма гарантии по депозитам, различным по видам и валюте, со стороны АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», – отмечается в заявлении.

Кроме того, для сдерживания роста цен Правительство реализует Комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

Он состоит из мероприятий оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

«В целом, Правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической ситуации.

Призываем население не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации.

Обращаем внимание на то, что за распространение недостоверной и ложной информации провокационного характера предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан», – говорится в заявлении.