Общество
Призывники не будут на службе круглосуточно – Абаев
Екатерина Елисеева
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга пояснил, что круглосуточное пребывание призывников на спецслужбе не понадобится, по окончанию дня они будут возвращаться домой, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Еще раз к вопросу призыва военнообязанных: мы понимаем резонанс, который вызвала эта новость. Сегодня министр обороны дал исчерпывающие объяснения по механизму реализации этой меры. Суммируя, хочу лишь напомнить о тех принципах, которыми будет руководствоваться государство - призывать только по необходимости. Там, где сил государства достаточно, военнообязанные привлекаться не будут. Акцент будет сделан на добровольцах. При наборе будут учитываться все имеющиеся факторы: возраст, семейное положение, состояние здоровья. Работающим сохранят заработную плату, безработным будут гарантированы выплаты", – сказал министр.

По его словам, круглосуточного пребывания на службе не потребуется, по окончании рабочего дня призывники будут возвращаться домой.

"Все призывники пройдут медицинский контроль и будут обеспечены средствами защиты. Отдельно хотел бы сказать слова искренней благодарности тем добровольцам, которые уже выразили готовность отдать свой долг Родине. Вы – гордость страны. Сейчас, наверное, многих граждан страны можно назвать призывниками и несущими службу по защите Родины. Это и наши медики, которые работают на передовой, это и сотрудники дезинфекционных служб, это волонтеры, которые помогают нуждающимся, это работники швейных фабрик, ежедневно выпускающие сотни тысяч защитных масок, это патрульные, которые следят за соблюдением карантинного режима, это цеховики заводов по производству антисептиков, это и водители скорой медицинской помощи, и многие другие", – продолжил Даурен Абаев.

Министр подчеркнул, что в этом и есть смысл слов Президента "Біз біргеміз".

"Каждый на своем участке вносит вклад в решение общей проблемы. Призыв военнообязанных – это не попытка государства решить проблему за счет граждан. Это конституционная мера по более широкому вовлечению людей в обеспечение собственной безопасности", – заключил Абаев.

Напомним, накануне, 2 апреля, Глава государства подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы.

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