​Призывы к переговорам

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Ануар Калмыков

Спецкоординатор ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николай Младенов отметил, что терроризм захватывает все больше территории на Ближнем Востоке. При этом он призвал Израиль остановить строительство поселений на палестинских территориях, исходя из того, что оно является незаконным согласно международному праву, и одновременно обратился к палестинской стороне с призывом пресекать подстрекательство населения и прекратить практику героизации лиц, погибших после участия в насильственных акциях против израильтян.

Также Николай Младенов заявил, что всеобъемлющее и заслуживающее доверия политическое урегулирование конфликта в Сирии не просто станет большим вкладом в установление мира в этой стране, но и поможет одержать победу над террористическими организациями, такими как ИГИЛ/;ДАИШ и Фронт «Фатах Аль-Шам» (прежнее название Фронт «Ан-Нусра»).

Говоря о Ливане, спецпредставитель ООН отметил существенный прогресс, достигнутый в восстановлении функционирования национальных учреждений этой страны. В частности, он заявил, что в настоящее время крайне важно рассмотреть вопрос об оружии, находящемся вне контроля государственных структур. Застопорившаяся реализация политического соглашения в Ливии, по его мнению, способствовала созданию вакуума в политической сфере и в сфере безопасности.

Николай Младенов приветствовал усилия правительства Ирака по обеспечению безопасности и восстановлению разрушенных районов, а также продвижению процесса нацио­нального примирения. Тем самым ИГИЛ/;ДАИШ лишается почвы и легитимности на иракской земле, отметил он.

По сообщению Министерства иностранных дел, от имени Казахстана на дебатах выступил директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Акан Рахметуллин. В первую очередь он решительно осудил террористический акт, произошедший в Сирии 15 апреля 2017 года, отметив, что Казахстан поддержал меры, принимаемые ООН, Российской Федерацией, Турцией и Ираном, а также всем международным сообществом по организации прямых переговоров между правительством и вооруженной оппозицией Сирии в рамках Женевского и Астанинского процессов.

Также наша делегация, исходя из блока антивоенных и антитеррористических инициатив, содержащихся в программном документе Главы государства «Манифест «Мир. XXI век», призвала международное сообщество предпринять согласованные усилия по борьбе с террористическими организациями. В связи с этим инициатива Казахстана по разработке Астанинского кодекса поведения по контртерроризму и противодействию насильственному экстремизму стала бы важным шагом на пути создания Всемирной коалиции под эгидой ООН для реализации Глобальной контртеррористической стратегии.

Члены Совбеза также дали высокую оценку формированию нового правительства и избранию нового президента в Ливане, что положительно повлияет на своевременное проведение свободных и справедливых парламентских выборов в стране. Участники совещания подчеркнули важность борьбы правительства Ирака и его сил безопасности с ИГИЛ/;ДАИШ в ходе освобождения Мосула, призвав при этом иракские власти к соблюдению норм международного права и принятию мер к скорейшему преодолению тяжелого гуманитарного кризиса.

Делегации отметили, что ухудшение гуманитарной ситуации в Йемене, Ливии и Ираке требует согласованных срочных мер по уменьшению страданий местного населения, особенно в осажденных городах, поскольку гуманитарные кризисы препятствуют прогрессу в переговорах по политическим вопросам. При этом констатировалось, что исход беженцев из Сирии, Ливии и Ирака привел к возникновению проблем в принимающих странах региона и усилил геополитическую напряженность.

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