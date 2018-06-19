Pro bono и про контру

– В ходе всестороннего обсуж­дения проектов наблюдался настоящий накал страстей. Адво­катским сообществом высказывалось мнение о том, что разработанные проекты – это не что иное, как попытка государства вмешаться в деятельность адвокатского сообщества. Так, были споры по поводу ограничения по сроку нахождения на руководящей должности в органах управления коллегии адвокатов, участия представителей Минюс­та в составе дисциплинарных комиссий адвокатов…



– Знаете, реакция на появление законопроекта об адвокатской деятельности чем-то напоминала активный гейзер. Резкий всплеск информационного пространства, мгновенное повышение температуры, фонтан очень горячей воды, брызги, шум…

Возможно, с точки зрения адвокатов, но, уточняю, не всех, законопроект действительно выглядел покушением на устои, грубой попыткой подмять свободное адвокатское сообщество под ярмо государственного регулирования. Но, поверьте, это неверное впечатление.

На самом деле необходимость реформирования адвокатской деятельности, да и всей системы оказания юридической помощи в целом назрела уже давно. Указом Президента страны в 2009 году была утверждена Концепция правовой политики Казахстана – основа для разработки соответствующих программ в области правовой политики до 2020 года. Один из ее разделов уже тогда был посвящен совершенствованию адвокатуры и системы оказания юридической помощи.

Посудите сами, действующий ныне Закон «Об адвокатской дея­тельности» был принят более 20 лет назад – 5 декабря 1997 года. Это был первый подобный закон независимой республики, отражавший тогдашнее состояние общества. Многие положения просто «перекочевали» в него из советского законодательства. Конечно, тогда всем казалось, что ничего плохого в этом нет. Но жизнь не стоит на месте.

За время, прошедшее с момента принятия закона, наша страна под руководством Главы государства Нурсултана Назарбаева прошла путь, на который у других государств уходят столетия. В закон 25 раз вносились изменения, причем последний раз – в 2016 году. Как ни старайся, всякому ремонту есть предел, и наступает время, когда на месте хорошо послужившего старого надо возводить новое.

Та же концепция утверждает, что необходимо освобождаться от правовых догматов, не отвечающих перспективам ХХI века.

О необходимости принятия нового закона о юридической помощи беспристрастно свидетельствует статистика. Возьмем последние 10 лет.

В 2008 году правоохранительными органами в суд было направлено почти 33 тысячи уголовных дел, в 2017 году – уже 61 тысяча.

В 2011 году суды рассмотрели 792 тысячи дел, в 2016-м – свыше миллиона. Число гражданских споров среди них за эти 5 лет выросло с 484 тысяч до 765 тысяч. Сейчас уже гораздо больше.

Растет и численность населения Казахстана. За последние 10 лет она увеличилась почти на 3 миллиона человек.

Из года в год растет число выпускников юридических вузов. Каждый год Министерство юстиции выдает сотни адвокатских лицензий.

При всем при этом мы не видим адекватного роста адвокатского сообщества. На сегодня, по данным Министерства юстиции, в стране работают всего 4 683 адвоката. На каждого из них в среднем приходится 3 890 жителей, тогда как в Великобритании – 900, в ФРГ – 500, а в Италии – всего 260. В странах Европы на одного судью приходится 5 адвокатов, а у нас – 2.

Дефицит квалифицированных защитников острейший.

Государство за все годы независимости не вмешивалось в деятельность адвокатуры, справедливо полагая, что самоуправляемое профессиональное общество способно само организовывать свою работу.

Но становится совершенно очевидным, и об этом надо сказать прямо, что адвокатура за эти годы превратилась в обособленный, закры­тый от остального общества цех. Посторонних здесь не приветствуют, сор из избы не выносят, а от притока новых кадров или новых конкурентов ограждаются непомерными вступительными взносами. Не каждый юрист, обладающий адвокатской лицензией, способен заплатить 800 тысяч тенге за место в коллегии адвокатов.

Еще один факт. Средний стаж работы в должности председателя коллегии адвокатов по стране составляет 17 лет! Но есть коллегии, которыми одни и те же лица непрерывно руководят свыше 25 и даже свыше 30 лет!!!

О каком качественном обновлении здесь может идти речь? В какой развитой стране существует подобная практика? Вряд ли вы такую найдете.

Естественно, что острая нехватка профессиональных адвокатов плюс неконкурентная дороговизна их услуг заставили людей искать альтернативу. И они нашли ее в лице частнопрактикующих юрис­тов, готовых на основании доверенности представлять своего нанимателя в суде, прокуратуре, других государственных органах и так далее.

Но здесь таится другая опас­ность. Рынок услуг частных юрис­тов не урегулирован. То есть каждый казахстанец действует на свой страх и риск, нанимая специа­листа без гарантии достаточной квалификации. Безусловно, большинство юридических фирм, осуществляющих свою деятельность в стране, добросовестны, но ведь встречаются и другие. В средствах массовой информации достаточно материалов на тему мошенников и ловкачей от юриспруденции.

Таким образом, разработка отмеченных Вами законопроектов – это не сиюминутная прихоть Минис­терства юстиции, в чем стараются убедить общество некоторые адво­каты, а системная работа государства по совершенствованию национального права.

– Канат Сергеевич, вкратце расскажите об основных принципиальных нормах проекта Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и сопутствующих поправках.

– Главные достоинства законопроекта – его комплексность и системность. Это единая система мер, позволяющая каждому получить качественную юридическую помощь.

В правовом поле появляется новая фигура – это юридический консультант. Дипломированный специалист в области права, обладающий необходимым жизненным и практическим опытом, прошедший серьезный отбор, подчиненный стандартам и правилам профессиональной организации, – вот кто приходит на замену неорганизованным частнопрактикующим юристам.

Вместо используемых сегодня в этой сфере двух законов, нескольких кодексов и различных подзаконных актов вводится единый закон, охватывающий деятельность адвокатов, юридических консультантов, других органов и лиц, оказывающих юридическую помощь.

Впервые предусматриваются разработка и внедрение в практику единых стандартов качества, профессиональных принципов и правил. Впрочем, слово «впервые» можно применить ко многим нормам законопроекта. Впервые становится обязательным страхование профессиональной ответственнос­ти адвокатов и юридических консультантов. Впервые при оказании юридической помощи становятся по-настоящему важными такие аспекты, как ответственность перед клиентом, саморегулирование и минимальное вмешательство государства.

Законопроект создает условия для реального расширения и упрощения доступа населения к юридической помощи.

Одним из них является облегчение вхождения в профессию адвоката и юридического консультанта. В коллегиях адвокатов отменяются вступительные взносы, установлен запрет на них и во вновь образуемых палатах юридических консультантов. Последние создаются как саморегулируемые организации, с упрощенным порядком регистрации. О них я еще скажу.

Депутаты по своей инициативе определили правовой статус стажеров адвокатов. Раньше этого просто не было, фактически стажеры были бесправной и бесплатной рабочей силой. Теперь же введено обязательное заключение с ними договоров о стажировке, установлен режим рабочего времени, предусмотрена возможность материального поощрения стажеров за работу, выполняемую в ходе стажировки.

Мы уверены, что эти меры позволят качественно расширить ряды адвокатского сообщества.

Повышается прозрачность в дея­тельности коллегий адвокатов.

Установлены предельные сроки пребывания в органах управления. Это станет важным фактором обновления, даст дорогу новым идеям и креативному совершенствованию адвокатуры.

Процесс привлечения к ответственности адвокатов за некачест­венную работу приобретет проз­рачный и публичный характер. Кроме самих адвокатов в состав образуемых отныне дисциплинарных комиссий войдут судьи в отставке. Это обеспечит полноту и объективность разбирательства. А введение в комиссии представителей неправительственных организаций поставит «закрытую» на сегодня тему под контроль общества.

Абсолютно новым для отечественного законодательства является институт саморегулирования в сфере юридической помощи. В течение года после принятия законопроекта в стране будут созданы палаты юридических консультантов. Палаты определят стандарты качества работы юридических консультантов, будут оказывать им методическую и практическую помощь. Но главное, именно палаты будут давать доступ к профессии юридического консультанта и именно на них государством возлагается функция контроля за качеством оказываемой консультантами юридической помощи.

Уверен, что эти меры качественно изменят ситуацию.

– По каким еще позициям были не согласны практикующие адво­каты, почему и как удалось прийти к консенсусу?

– Учитывая замечания, высказанные депутатами в ходе первого чтения законопроектов, рабочая группа видела свою задачу в том числе и в сохранении разумного баланса между госрегулированием и принципами самоуправления, саморегулирования профессиональных объединений. По нашему мнению, государственное вмешательство в дела юридических сообществ должно быть минимальным, но ключевые инструменты государства для обеспечения качества юридической помощи должны быть сохранены. Этот тезис стал одним из главных для депутатов при обсуждении законопроекта с разработчиком, другими государственными органами, представителями коллегий адвокатов, нотариального сообщества, корпоративных юристов, представителей юридической науки.

С учетом мнения адвокатского и юридического сообществ депутаты из составов создаваемых дисцип­линарных комиссий адвокатов, как на региональном, так и на рес­публиканском уровне, исключили представителей Министерства юстиции. Вместо них, как я уже говорил, в комиссии войдут представители общественности.

Был сокращен перечень докумен­тов Республиканской коллегии адвокатов, подлежащих по новому закону согласованию с Министерством юстиции.

Усилены гарантии деятельности адвокатов. Например, ограничить права адвоката можно только в случаях, прямо установленных законом.

Запрещено препятствовать дос­тупу адвокатов в административные здания судов, прокуратуры и других органов, ведущих уголовный процесс. Такой запрет теперь может быть установлен только законодательством, а не приказом или указанием начальников районных или областных уровней.

– В проекте закона предусмот­рена возможность получения социально уязвимыми слоями населения юридической помощи от адвокатов и юридических консультантов на бесплатной основе в рамках так называемой практики полного сопровождения pro bono. Расскажите подробнее, каким образом будет осуществляться такая помощь, в том числе расскажите, какова цена вопроса?

– Это еще одна новелла, преду­смотренная законопроектом.

В развитых странах, например, в США, Франции, в сфере предос­тавления юридической помощи выделяют 2 концепции «во благо общества»: pro deo и pro bono. Основное различие между ними состоит в том, что в случае pro deo судебные издержки, оплату услуг адвоката частично или полностью берет на себя государство, а в случае pro bono правовая помощь оказывается адвокатами или юридическими фирмами на бесплатной основе.

Бесплатная юридическая помощь pro deo в Казахстане оказывалась и оказывается сейчас в рамках действующего законодательства о гарантированной государством юридической помощи. Ее получают те, кто привлекается к уголовной или административной ответственности, потерпевшие по уголовным делам, истцы по некоторым категориям гражданских дел, а также получатели социальных пособий, алиментов и другие социально защищаемые граждане. Затраты по оказанию такой помощи берет на себя государство, услуги адвокатов в этом случае оплачивает бюджет. Эта помощь является обязательной, то есть если человек имеет право на такую помощь, ему не могут отказать в ее получении.

Комплексная социальная юридическая помощь, это то, что Вы назвали pro bono, вводится в нашей стране впервые. Она может оказываться лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом РК «О специальных социальных услугах», лицам, имеющим право на адресную социальную помощь, участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, инвалидам первой и второй группы, пенсионерам по возрасту, престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях, иным лицам, находящимся в затруднительном социальном и финансовом положении.

Но в отличие от гарантированной государством юридической помощи, оказание комплексной социальной юридической помощи – дело сугубо добровольное. Это право, но не обязанность адвоката или юридического консультанта. Никто и ничто не может заставить их оказывать такого рода помощь, кроме собственного желания помочь и принести пользу обществу. Однако, взявшись за оказание помощи pro bono, адвокат или юридический консультант должен довести ее до полного разрешения правовой ситуации, до принятия окончательного решения, не останавливаясь на полпути.

Такой вид юридической помощи является абсолютно безвозмездным, он не оплачивается ни клиентом, ни государством.

Кстати, по вопросу вознаграждения адвоката или юрконсультанта за оказание помощи pro bono мнение депутатов было единодушным – требование любой оплаты недопустимо. Очень хорошо по этому поводу высказался спикер палаты Нурлан Нигматулин, отметив, что помощь, называемая социальной, может быть только бесплатной, и если юрист помог малоимущему, то он не имеет морального права требовать вознаграждения.

Единственной наградой за такую работу будут благодарность и признание общества.

Я убежден, что казахстанские адвокаты и юристы поддержат это новшество.

– Документом планируется пересмотреть механизмы повышения квалификации адвокатов. Каким образом будут реализовываться эти нормы?

– Отныне периодическое повышение квалификации станет обязанностью адвоката. Это сделано по опыту Франции, Великобритании и США, где давно существует аналогичная практика. Адвокат сам будет выбирать для себя курсы, их продолжительность и тематику. Нарушение этой обязанности повлечет за собой приостановление адвокатской лицензии, а если в течение трех месяцев после приостановления обучение так и не будет пройдено, лицензия будет отозвана. Норма достаточно жесткая, но она поможет повысить качество юридической помощи.

– Каких еще перемен можно ожидать с принятием законопроекта и введением его в практику?

– Адвокату станет проще вступать в процесс защиты. Сейчас для этого надо получить специальный ордер от руководителя юридической консультации или адвокатской конторы, а это ставит адвоката в некоторую зависимость. Теперь же полномочия адвоката на ведение конкретного дела будут подтверждаться письменным уведомлением о защите или представительстве, которое оформляет сам адвокат, что, с одной стороны, возлагает на него ответственность за достоверность данных, а с другой – избавляет от необходимости получать разрешение на работу по конкретному делу.

В связи с введением института юридических консультантов в Гражданский процессуальный кодекс вносятся изменения, уточняющие перечень лиц, которые могут быть представителями в суде. В случае принятия закона представлять чьи-либо интересы в суде смогут только члены палаты юридических консультантов, что, безусловно, скажется на качестве юридической помощи.

– Канат Сергеевич, работа над законопроектом велась не только депутатами. Кто еще принимал участие в обсуждении и как долго оно длилось?

– Заседания рабочей группы стали диалоговой площадкой, где были выслушаны мнения всех заинтересованных сторон. Мы совместно работали над законопроектом с ноября прошлого года. Всего провели 50 заседаний с участием государственных органов, профессиональных сообществ адвокатов и нотариусов, коммерческих юрис­тов, непарламентских партий и неправительственных организаций. Каждое заседание объединяло не менее 40 участников.

Депутаты четырежды встречались с представителями адвокатского сообщества из Соединенных Штатов Америки и Австрии, экспертами ООН и ОБСЕ. Иностранные специалисты, отметив инновационный характер законопроекта, в целом одобрили его основные положения.

В общей сложности рабочей группой было обсуждено более 400 поправок, почти половина из них принята.

Можно с уверенностью сказать, что принятие этого закона знаменует собой полноценную, очень важную, этапную реформу. Исходя из собственного опыта и используя лучшие мировые практики, Казахстан делает большой шаг к созданию современной системы оказания юридической помощи, отвечающей международным стандартам.