Про лихорадку Эбола расскажут работникам туристических фирм в Астане

В целях недопущения заноса и распространения лихорадки Эбола и других инфекционных заболеваний выезжающими в неблагополучные страны казахстанцами – для работников туристических фирм будет проведен семинар. Об этом сообщает пресс-служба Комитета индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Семинар проведут сотрудники департамента по защите прав потребителей 19 августа в 17:00 часов по адресу: ул. Желтоксан, 46, в конференц-зале. Запись для участия в семинаре можно осуществить по телефону: 8 (7172) 31 72 47.

По информации комитета, в июне 2014 года в Астане был зарегистрирован завозной случай лихорадки Денге у студента, прилетевшего из Малайзии. 8 августа 2014 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в западной Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В настоящее время в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне зарегистрированы более 1800 случаев заражения людей, в том числе 1013 – с летальным исходом.

Кроме того, на сегодня в мире зарегистрированы 675 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома, из которых 202 – со смертельным исходом. Случаи заболевания зарегистрированы в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Катаре; завоз – в Германию, Северную Ирландию, Соединенное Королевство Великобритании, Тунис и Францию.

Напомним, председатель правления Национального медхолдинга Кеннет Алибек дал эксклюзивное интервью о лихорадке Эбола редакции Kazpravda.kz.