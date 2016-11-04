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​Про одно место…
Олег ТАРАН

Более того, при личном желании и чутком отношении руководства работник имел возможность оту­читься, повысить свою квалификацию и даже изменить свой социальный статус с «исполнителя» на «руководителя». Кроме того, существовали «удерживающие бонусы» в виде служебного транспорта, ведомственных детсадов, медучреждений, санаториев и т. п. Человека приучали к стабильному образу жизни, размеренному рабочему ритму. И создавая, казалось бы, все условия для работы и отдыха, отсекали буквально в зародыше мысль изменить родному месту работу с каким-то еще.

Более того, тех, у кого трудовая книжка пестрела записями «принят-уволен», называли крайне неуважительно «летунами». Им порой непросто было устроиться на новую работу, потому что к таким «перелетным» кадрам всегда относились с настороженностью.

Таким образом, система, рассчитанная на удержание сотрудников, иногда, впрочем не только «льготами», но и репрессивными мерами типа испорченной трудовой или характеристики, действовала. Хотя, быть может, не всегда эффективно и даже застойно. Хорошо или плохо это было – вопрос риторический. Так было…

…Сегодня никто не требует от работника верности своему заведению, поскольку чаще всего, кроме оклада и минимального соцпакета, предложить ему нечего. Зато у работодателя выбор кадров больше, потому что как раньше поголовно не привязывают выпускников вузов и ссузов к определенным предприятиям, и те вынуждены чаще искать это свое заветное рабочее место. Теперь производственный патрио­тизм воспитывают привитием корпоративной культуры – тренинги личностного роста, тимбилдинги и прочие зарубежные веяния. Только, кажется, у многих работников до сих пор так и не появляется это ощущение коллективизма, переживание за общее дело, искреннее участие в судьбе товарищей по работе. Слишком разобщенными стали мы, и центробежных сил в наших отношениях, к сожалению, больше, чем духовных скреп.

На днях прочитал мнение эксперта о том, что человеку следует работать на одном месте не больше 2–3 лет, дескать, это оптимальное время. Оптимальное не только для того, чтобы раскрыть способности и набраться опыта, а чтобы, взяв свое, не дать возможности начальству «сесть тебе на шею». Так что, получается, теперь – время «летунов», которым в нынешних реалиях самое место?

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