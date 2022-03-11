Про пакеты и людей

В предпраздничные дни поехала за продуктами в магазин. Народу – тьма, что и неудивительно: три дня выходных, погода такая, что с ног сбивает, выездов на природу не предвидится. Ну раз все остаются дома, то основное развлечение – еда.

И тут ведь как всегда: людей много, значит, обязательно что-то пойдет не так. Оно и пошло: сломались все какие можно весы. Покупатели, ропща, выстроились ручейком к последнему кое-как выплевывающему ценники агрегату, недовольно поглядывая на тех, кто удумал взвешивать два пакета подряд.

Потом была словесная перепалка за правильность цены между дотошным гражданином и менеджером, которую было слышно из любого угла. А еще хлеб оказался не первой свежести, молока вообще не было, и сосиски никуда не годились.

Апофеоз – очереди на кассах. Встав в хвосте одной из них, почувствовала острое желание бросить тележку, полную «всем, что нажито непосильным трудом» – тратить как минимум полчаса на рассмат­ривание интерьера и чужих спин не хотелось. Но уговорила себя тем, что завтра времени точно уже не будет, а у мужа рабочий график не позволит сделать это за меня.

Наконец, подошла моя очередь. Попросила пакеты, кассир пробивает товары, я спешно, насколько могу, распихиваю их по сумкам – в ожидании своей очереди толпится еще с полдюжины человек.

И вдруг кто-то берет мой пакет. В голове сразу: «Ну и наглость! Я же еще не отошла, что за люди беспардонные – торопят! Да и за пакеты я заплатила, хоть бы спросили разрешения взять!». В общем, тревожные мысли утомленного долгим шопингом человека.

– Это мой пакетик, – по возможности вежливо среагировала я на даму элегантного возраста, бесцеремонно распоряжающуюся моими пакетами.

– Да я же помочь хочу, – очень терпеливо ответила мне женщина. – И Вам удобнее, и нам всем быстрее.

Мне стало стыдно. Прямо почувствовала, как покраснели щеки. Хорошо, маска прикрыла пылающее лицо. Извиняясь, я стала еще быстрее раскладывать покупки. Сложила пакеты в тележку, еще раз поблагодарила: извините, не поняла вас…

Частое явление: мы спешим увидеть в человеке что-то нехорошее. Додумываем, делаем неправильные выводы. Кажется, что кругом одни враги. Я утрирую, конечно, но порой обидчивость, подозрительность переходит все границы. Посмотрели на нас – подозрительно; предложили помощь – тем более: с чего бы вдруг чужому человеку за вас переживать? Явно замышляет что-то недоброе! Сейчас ведь даже угостить ребенка конфеткой уже страшно: а вдруг подумают, что с дурными намерениями?

Не знаю, как у других, но когда обманываюсь в своих подозрениях (ведь все мы такие иногда бываем – настороженные, правда?), я одновременно удивляюсь и радуюсь. Радуюсь, что есть хорошие, искренние люди, готовые сделать что-то, пусть даже самую мелочь, для постороннего человека – помочь с пакетами, например, или пропус­тить на дороге. Я тогда буквально расцветаю и люблю весь мир; и думаю: почему же я опять удивилась, если хорошие люди попадаются мне на самом деле часто! Может, это от того, что неприветливых вредин, готовых спустить на тебя собак, тоже хватает? Да и мы сами, чего уж греха таить, не всегда вежливы и избирательны в своих словах и поступках. И все-таки хорошо, что порой вот такой мимолетный случай может помочь задуматься о людях и о самих себе.