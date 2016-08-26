Некоторые становились таковыми даже посмертно. Точнее, их делали таковыми их многочисленные последователи, восхищавшиеся невероятной дальновидностью своих идолов и каждый раз восклицавшие: «А он говорил!..»

Сегодня стараются объяснить наивным гражданам, что их легковерностью просто пользуются недобросовестные соотечественники, но они, с упорством достойным лучшего применения, настойчиво «желают знать, что будет». Спрашивается, ну зачем узнавать про рок, про свою судьбу, чтобы потом жить в страхе, ожидая того, что, по идее, неминуемо? Но если оно так и так произойдет, зачем за сведения об этом платить? Оно и бесплатно наступит. А если не наступит и не собиралось оно наступать? Тогда тем более волнения бессмысленны, просто денег лишитесь, да еще и переживать будете.

А может, мы, подобно древним людям перед тотемами, подношениями пытаемся «задобрить» «прекрасное далеко», чтобы оно «не было таким жестоким»? Но ведь наши деньги явно получает не эфемерная субстанция по имени судьба или ее родственник – неотвратимый рок, а вполне конкретные люди, которые вряд ли могут являться их «полномочными представителями». Эти граждане такие же, как и мы с вами, только похитрее. И с чего вы берете, что им дано знать больше, чем вам? Потому что кто-то так вам сказал? Потому что сбылось какое-то предсказание, которое не могло не сбыться?

Во многих фильмах высмеиваются подобные лжепровидцы: возьмите хоть сцену в цирке из «Со­бачье­го сердца». Или поход к гадалке из сериала «Бальзаковский возраст». Ясно видно, что там аферисты и мошенники. И что? Кого-то это останавливает? Почему-то нет. Все думают, что их предсказатель настоящий.

Конечно, бывают внушаемые люди и сильные психологи-гипнотизеры, но ведь на такие сеансы отправляются и вполне уверенные в себе люди, всякой мистике не верящие. Говорю это со знанием дела – однажды дела в моей фирме пошли плохо, и мои сотрудницы снарядили меня к предсказательнице, чтобы она «точно сказала, не прогорим ли мы окончательно».

Побывал я у этой мадам, которая, кроме карт Таро и нескольких мелких атрибутов, ничем разэдаким не пользовалась. Встреча была назначена на раннее утро, и потому ясновидящая предсказывала мне судьбу, откровенно позевывая, что мне, скептику, уверенности в ее словах, естественно, не добавляло. Да и ответ ее был так размазан по смыслу и пространству, что я со всем своим красноречием потом никак не мог успокоить впечатлительных коллег. И выбрались мы из трудностей не из-за того, что я на «сеанс» сходил, а потому, что спустя полгода подвернулся перспективный проект, который ну никак нельзя было объяснить ни одним словом прорицательницы.

…В юности, слыша выступления всевозможных «провидцев» о том, что они предупреждали о произошедшей катастрофе, я недоумевал: почему они не предсказали ее раньше и не спасли чьи-то жизни? Теперь, думаю, знаю…