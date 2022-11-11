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Происшествия

"Гейзер" забил из-под асфальта: порыв тепломагистрали устранили в Алматы

Елисеева Екатерина
корреспондент

В Алматы устранили порыв тепломагистрали по улице Шарипова, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"В Алматы ликвидированы последствия порыва на теплотрассе, произошедшего по улице Шарипова (севернее пересечения улиц Шарипова и Гоголя). В ночь на 11 ноября в 1.50 бригадой ТОО "Алматинские тепловые сети" завершено восстановление трубопровода диаметром 400 мм. После проведения испытания тепломагистраль введена в строй и работает в заданном режиме: в 2.40 восстановлена подача отопления", – сообщили в пресс-службе Управления энергетики и водоснабжения Алматы. 

Также восстановлено движение автотранспорта по улице Шарипова. Асфальтное покрытие планируется восстановить до 13 ноября текущего года, если позволит погода. 

"В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по телефону +7-727-378-06-65", – говорится в сообщении. 

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Алматы Ян Гирин сообщил, что по предварительным данным причины порыва – изношенность трубопровода, коррозия металла. Он отметил, что эту тепломагистраль ввели в эксплуатацию в 1986 году, и она уже отслужила свой срок. 

“Такой типы труб рассчитан на 25 лет службы. У нас вообще по городу изношенность труб составляет  61% и они подлежат замене. Связанно это с тем, что в свое время, примерно с 95 года по 2006 год, практически не перекладывали трубы. Были объективные причины – финансовые трудности. 90-е годы все помнят. Все накопилось за многие годы”, – дополнил Гирин.

Также он рассказал, что произошедший выброс горячей воды не опасен для жизни и здоровья людей. 

“Он порядка 65 градусов. А кипяток – 100 градусов. Погода еще такая холодная. Даже если бы на кого-то попало, то это не опасно. С начала отопительного сезона это первый случай. Каждый день бывают внештатные ситуации, мелкие такие, но они сразу устраняются", – резюмировал Гирин.

Напомним, фотографиями и видео с места происшествия 10 ноября делились паблики в соцсетях. На них видно, как горячая вода, пробивая асфальт, с силой устремляется вверх. Своего рода искусственный гейзер достигал нескольких метров в высоту. 

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